“Apologia” di Miryam Caroleo Grimaldi è molto più di un semplice romanzo: è un viaggio profondo e avvolgente dentro la psiche umana, dove ogni parola sembra scolpita per lasciare un’impronta.

L’autrice svela, attraverso uno stile limpido e allo stesso tempo poetico, le fragilità e le contraddizioni dell’essere, interrogando il lettore sul senso della responsabilità, del perdono e dell’autenticità. La struttura del libro sorprende per la sua originalità: la narrazione alterna momenti di intensa introspezione a dialoghi serrati, creando un ritmo coinvolgente che cattura fin dalle prime pagine. Il personaggio principale diventa voce generazionale, specchio dei desideri e delle inquietudini dell’uomo moderno.

L’“Apologia” non è solo una difesa, ma un’invocazione a cambiare prospettiva; a guardarsi dentro senza paura, accettando luci e ombre che ci rendono irripetibili. Il testo si distingue nel panorama editoriale 2025 per l’abilità nel fondere riferimenti classici e sensibilità contemporanea, regalando al lettore una nuova chiave di lettura dell’esistenza. Tra le migliori novità letterarie dell’anno, il libro di Miryam Caroleo Grimaldi è consigliato a chi cerca un romanzo capace di nutrire mente e cuore, arricchendo la propria esperienza umana e letteraria con riflessioni profonde e spunti di consapevolezza.



Da leggere, custodire e rileggere: un’opera destinata a lasciare un segno nella narrativa italiana contemporanea.

Maurizio Pizzuto

