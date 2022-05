Al Vomero la primavera ha portato numerosi cambiamenti tra i negozi del Vomero, quartiere famoso per lo shopping. Su via Scarlatti la novità che ha reso felici grandi e piccini, collezionisti e appassionati dei mattoncini colorati senza tempo: al civico 114 presto aprirà un negozio della Lego. “Napoli stiamo arrivando”, si legge sulla vetrina colorata fatta con i mattoncini colorati più famosi al mondo.

Da poche ore è dunque svelato il mistero di cosa prenderà il posto di Dmail, negozio di oggettistica per la casa chiuso ormai già da qualche settimana. Le etichette oscuranti comparse sulle vetrine non lasciano dubbi: Napoli avrà il suo primo Lego store cittadino. Il primo e finora unico negozio specializzato è a Marcianise presso il Centro Commerciale Campania. Sui social è già iniziato il tam-tam tra gli appassionati: tutti in cerca della data ufficiale di apertura al pubblico. E chissà se ci sarà qualche offerta speciale dedicata ai collezionisti in occasione dell’inaugurazione. Dunque probabilmente nel negozio gli appassionati di tutte le età potranno trovare i mattoncini sfusi, edizioni limitate, pezzi da collezione e gli esclusivi omini Lego personalizzabili. Di tutto questo ancora non c’è notizia, certo è che la gioia tra molti per la nuova apertura dello store danese è palpabile.

Pochi metri più sopra, sempre su via Scarlatti, si attende un’altra apertura: quella di OVS che da via Kerbaker si sposerà nei locali dove fino a poco tempo fa c’era lo storico negozio della Benetton che purtroppo ha lasciato definitivamente il quartiere. Voci, non confermate ufficialmente, sostengono che al posto della OVS in via Kerbaker sarà aperto una delle sedi di uno dei colossi americani del Fast Food: Kentucky Fried Chicken. Il colosso del pollo fritto è già approdato in città con una filiale in via Toledo.

“Apre uno store della LEGO, l’azienda nota in tutto il mondo, fondata in Danimarca nel 1932 da Ole Kirk Christiansen, che festeggia dunque i 90 anni di vita. Il suo nome fu creato nel 1934 dalla sintesi di due parole danesi ” leg godt” che in italiano si traducono con “gioca bene” “. A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. ” Quei locali – ricorda Capodanno – prima che arrivasse l’azienda Dmail ospitavano uno store della ditta francese di abbigliamento femminile Promod. Ancor prima ospitavano uno degli esercizi commerciali più conosciuti e antichi del Vomero, che molti vecchi vomeresi ricordano ancora: il negozio di abbigliamento della ditta Pasquale Coppola “.

” Quest’apertura rappresenta una novità molto significativa per il quartiere collinare – sottolinea Capodanno – dal momento che nella maggior parte dei casi, negli ultimi tempi, a ogni chiusura di un’attività commerciale è seguita l’apertura di un’attività per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande, con particolare riferimento ai tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, con l’installazione, dinanzi all’esercizio, di enormi gazebo, con ombrelloni, sedie e tavolini, che hanno di fatto reso oltremodo difficile il passaggio dei mezzi autorizzati, con particolare riferimento a quelli di soccorso, anche per l’assenza di un progetto unico che uniformasse, per collocazione, dimensioni e materiali, tali strutture. A patirne anche i pedoni che sovente devono effettuare dei veri e propri slalom per poter passeggiare nei suddetti tratti pedonalizzati “.

” Una situazione – puntualizza Capodanno – che di fatto ha trasformato l’antico “quartiere dei broccoli” nel “quartiere del fast food”, con l’eccessivo proliferare di attività destinate al consumo di prodotti alimentari, che oramai invadono piazze e strade di buona parte del territorio, occupando, con le loro strutture, anche i marciapiedi antistanti. Il tutto a fronte della scomparsa continua e costante della maggior parte delle attività commerciali storiche di altri settori, principalmente dell’abbigliamento e degli accessori “.

