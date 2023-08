Non sappiamo se si tratti di una provocazione un po’ spinta oppure se Arisa stia facendo sul serio, sta di fatto che le foto della cantante completamente nuda corredate da un appello sulla ricerca di un compagno, hanno scatenato il web. Le candidature social stanno arrivando a valanga, tra chi chiede una mail per inviare il proprio curriculum e chi si descrive esaustivamente tra i commenti.

La cantante, sei volte in gara al Festival di Sanremo dopo la vittoria nella categoria “Nuove proposte” nel 2009 con Sincerità, sembra non riuscire a trovare l’amore e quindi ha deciso in tutta sincerità di utilizzare Instagram per un vero e proprio sito di incontri.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO.” Questo il testo del post di Arisa che sta infiammando il web.

