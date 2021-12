Ha rapinato farmacie, uffici postali, tabaccherie e negozi nelle vie dello shopping, indossando persino un costume di Babbo Natale. A seminare il panico tra i commercianti di Ponte Milvio è stato Giuseppe Adolfo Congias, nato a Novi Ligure ma di origini sarde.

Incastrato dal servizio di car sharing

L’uomo, dopo aver messo a segno dieci furti nelle ultime settimane, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo di via Trionfale in via Flaminia, dopo l’ennesima rapina commessa ai danni di una tabaccheria. Il ladro è stato trovato in possesso di una pistola carica.

I militari e i poliziotti erano sulle sue tracce da tempo. Il suo identikit è stato ricostruito da una donna, testimone della fuga dell’uomo a bordo di una macchina a noleggio dopo aver messo a segno un colpo. Un errore che gli è costato caro: le automobili del servizio di car sharing sono dotate di un navigatore satellitare che permette di ricostruire gli spostamenti. Il ricercato, secondo la descrizione, era un uomo sulla trentina, alto un metro e ottanta, con i capelli corti e neri. Probabilmente italiano. Le autorità hanno così individuato l’uomo studiando i suoi movimenti e basandosi sull’identikit.

Le rapine

Dopo una lunga ricerca e diversi pattugliamenti nella zona che si snoda intorno a Ponte Milvio e ai luoghi della movida di Roma Nord, i militari e poliziotti hanno fermato solo il ladro ieri sera.

Nel frattempo il ladro ha continuato la sua attività criminale.

Il 7 dicembre ha rapinato la farmacia Due Pini, in via dei Giuochi Istmici. Dopo due giorni, vestito da Babbo Natale, ha preso di mira la farmacia di via Luigi Bodio. Ancora l’11 dicembre, in piazza di Ponte Milvio, sempre una farmacia. E poi il giorno dopo, ha colpito la tabaccheria Tomaselli in via della Farnesina.

Lo scorso sabato ha portato a segno tre colpi in un solo giorno: prima ha tentato di rubare l’intero incasso di una farmacia, senza riuscirci. Poi ha prelevato l’intero guadagno di una tabaccheria prendendo, prima di lasciare il locale, anche un pacchetto di sigarette. Infine, prima di chiudere la giornata, ha prelevato 2000 euro dalla cassa di una farmacia sulla Trionfale.

L’ultimo colpo ieri sera, prima di essere fermato dai carabinieri in servizio. Le indagini sono ancora in corso, ma presto il fermato potrebbe arrivare davanti al magistrato per la convalida dell’arresto. L’uomo, che adesso deve rispondere di rapina e porto abusivo di armi, ha alle spalle diversi precedenti penali.

