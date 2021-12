Sono entrati in azione a notte fonda, poco dopo le 4, un ‘team specializzato’ con l’obiettivo di mettere a segno un maxi colpo in banca. Furto però sventato dal tempestivo intervento dei carabinieri.

È quanto accaduto questa notte in provincia di Napoli, a Casalnuovo, dove una squadra di professionisti ha tentato il colpo presso l’istituto di credito Unicredit di via Benevento. I banditi, utilizzando un veicolo dotato di argano per abbattere il muro della banca, hanno poi sradicato lo sportello ATM.

Qui però il piano è andato in malora: sul posto il gruppo di malviventi è stato sorpreso da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, in servizio di controllo del territorio.

L’arrivo dei militari ha costretto il gruppo criminale a interrompere il tutto, lasciare il bottino sul posto e darsi alla fuga, inseguiti dagli stessi carabinieri. I malviventi sono quindi riusciti a far perdere le loro tracce, mentre il veicolo utilizzato per il colpo è stato ritrovato abbandonato lungo l’Asse Mediano, poco lontano dall’imbocco dell’autostrada Napoli-Roma.

Il gruppo ha quindi proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli stessi carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili, con i rilievi in corso presso l’istituto bancario preso di mira.

Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre il mezzo utilizzato per il colpo è stato posto sotto sequestro.

I PRECEDENTI – In un mese è il terzo colpo di questo tipo in provincia di Napoli. Il primo ‘caso’ era stato a Volla nella notte tra l’8 e il 9 novembre dove i banditi, utilizzando una ruspa, avevano asportato la cassa continua. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri erano riusciti a ricostruire la dinamica della rapina: la banda, composta da molti uomini, aveva agito con sei furgoni portando via i soldi contenuti nella cassa della filiale presa di mira.

Solamente 24 ore dopo il secondo furto, questa volta a Casoria. Modus operandi simile a quello del giorno precedente: i ladri erano arrivati nel cuore della notte con autocarro e ruspa e hanno prelevato dal muro l’intero comparto del bancomat di un istituto di credito di via Marconi, per poi fuggire.

Un raid avvenuto con la “tecnica dell’ariete”, sfondando la vetrina di accesso agli ambienti del bancomat con un autocarro.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

