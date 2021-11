Alle prime luci del mattino il rumore dei colpi di pistola è rimbombato in tutto il quartiere. Verso le sei del mattino Ciro Manganaro è stato portato all’Ospedale del Mare di Ponticelli, ferito gravemente da colpi di pistola. Non sono ancora chiare le dinamiche di quello che sembrerebbe essere un vero e proprio raid.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, sono stati allertati verso le 06.30 dal 112, e sono corsi all’Ospedale del Mare. Poco prima un 54enne di Volla già noto alle forze dell’ordine è stato trasportato dal 118 per ferite d’arma da fuoco.

L’uomo è stato colpito da diversi colpi di cui uno al petto. Il 54enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita ma è tuttora ricoverato. Sono in corso indagini a 360° per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Non si esclude alcuna pista.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

