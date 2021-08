Si sarebbe fatto consegnare nella sua abitazione di Milano, direttamente dall’Olanda, un litro circa di Gbl, la cosiddetta “droga dello stupro”. Con questa accusa è stato arrestato il conduttore tv e attore Ciro Di Maio, 46 anni. A disporlo il pm di Milano Leonardo Lesti a seguito delle indagini della Squadra mobile meneghina: l’accusa nei confronti di Di Maio è di acquisto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno individuato il carico di droga sintetica nell’ambito delle investigazioni connesse alla diffusione dello smercio di sostanze stupefacenti in occasione di rave party e feste private illegali. In particolare il carico era stato consegnato martedì mattina in zona Loreto a una persona indicato con lo pseudonimo Mia Maio.

Grazie alla collaborazione della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polaria di Fiumicino competente nel contrasto all’acquisto dall’estero di droga da utilizzare nei rave party, gli accertamenti svolti dai poliziotti milanesi hanno permesso di individuare il conduttore tv come probabile destinatario della droga. Di Maio, inoltre, recentemente era stato arrestato in flagranza di reato perché aveva acquistato dalla Cina circa 4 litri di droga Gbl, precursore della famigerata droga dello stupro Ghb.

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno seguito l’arrivo di un corriere espresso presso l’abitazione dell’uomo che, una volta ritirato il plico, è stato colto in flagranza di reato. Dopo un’iniziale reticenza, il 46enne ha confermato ai poliziotti di essere il destinatario del pacco contenente della droga Gbl e di esserne dipendente da diverso tempo.

Nel corso della successiva attività, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato un contenitore con circa 1 litro di sostanza liquida classificata come Gbl e un flaconcino da 0,5 millilitri con dosatore trovato all’interno della sua abitazione. La sostanza sequestrata, quantitativo con il quale si possono smerciare al dettaglio circa 1.400 dosi, è risultata essere di ottima qualità, con una percentuale di oltre il 70% di principio attivo.

Di Maio dal 2009 è il volto del canale di viaggi ‘Marcopolo’. Inoltre ha lavorato come attore per diverse fiction di successo, da “Un posto al sole” a “Le tre rose di Eva”, fino a “Padri e figli” e “Un medico in famiglia”. A teatro è stato nel cast del musical ”Grease” della Compagnia della Rancia e protagonista del musical ”Naked Boys Singing” per la regia di Roberto Croce.

