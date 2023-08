Dal 20 al 25 agosto a Rimini si terrà la quarantaquattresima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli (conosciuto come Meeting di Rimini). Il titolo scelto, “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, è al contempo un ritorno alle origini del meeting ed un nuovo step in continuità con le ultime edizioni. Con il Covid il Meeting ha affrontato un nuovo inizio, a partire dalla decisione di non sospendere le edizioni (è del 2020 l’intervento al Meeting del prof. Mario Draghi su “debito buono e debito cattivo”). Nel 2021 proponemmo come titolo “il coraggio di dire io” e nel 2022 “una passione per l’uomo”; entrambi i titoli hanno favorito l’occasione per approfondire quali sono le condizioni nelle quali ciascuno possa giocare i propri talenti e la consapevolezza che da una gratitudine nasce una passione per l’altro.

L’edizione che prenderà le mosse tra pochi giorni affronta quindi il tema della relazione, della socialità, del rapporto. Amicizia è un termine spesso abusato o ridotto ad aspetti sociologici; ne vogliamo cogliere il significato più profondo attraverso testimoni (storie ed esperienze) di cui è ricco il programma del meeting (www.meetingrimini.org). Ci domanderemo che ruolo gioca l’amicizia nel lavoro, nell’educazione, nel fare impresa, nelle istituzioni, nella cultura, nell’arte.

Ad aprire l’edizione, domenica 20 agosto, sarà il Card. Matteo Zuppi, presidente della CEI, mentre il Presidente della Repubblica ci onorerà della sua presenza nella giornata conclusiva, venerdì 25 agosto. Durante la settimana accoglieremo e dialogheremo con la Presidente della Corte Costituzionale, con una decina di ministri ed altrettanti presidenti di Regione, con rappresentanti delle amministrazioni locali, uomini di cultura, insegnanti ed imprenditori. Saranno con noi l’economista Giraud, così come lo scrittore e giornalista russo Shishkin in dialogo con Shadi Hamid della Brooking Institution sul tema della democrazia. Ricorderemo amici del Meeting come Testori e Iannacci e testimoni come Aldo Moro, don Puglisi e don Milani; ospiteremo mostre in occasione dei 150 anni di Peguy, dei 40 anni del “Cavallo Rosso” di Eugenio Corti.

I visitatori potranno “incontrare” l’artista Burri attraverso una delle sue opere, il Sacco del 1969 e si imbatteranno in dodici grandi protagonisti dell’arte contemporanea in una mostra inedita ideata dal cantautore Giovanni Caccamo, in collaborazione con i Musei Vaticani e con la fondazione Bocelli.

All’interno dei padiglioni della fiera sarà possibile svolgere attività sportiva negli oltre 10.000 mq dedicati allo sport in collaborazione con CSI e Derthona Basket, mentre 5.000mq sono dedicati ad attività per i più piccoli: 100 eventi organizzati per bambini dai 2 ai 13 anni (teatro, laboratori, mostre, spazi creativi). Sono in programma al Teatro Galli (Rimini – centro) artisti di primissimo livello come Sergio Rubini, Valter Malosti, Alessandro Preziosi e Gabriele Lavia. La cantante brasiliana Monica Salmaso si esibirà in concerto mercoledì 23 agosto.

Mentre questo articolo viene scritto i primi volontari del meeting hanno iniziato a popolare i padiglioni della fiera di Rimini e stanno costruendo ciò che si potrà scoprire dal 20 agosto. Oltre 3000 volontari (studenti delle scuole superiori, delle università, lavoratori e circa 100 volontari dall’estero) che rappresentano il cuore e l’anima del meeting. Chi passa l’intera settimana ai parcheggi (sotto il sole cocente), chi si occupa di predisporre e pulire gli spazi, chi accoglie ed accompagna gli ospiti nella visita alle mostre, chi serve a tavola negli oltre 4.500 posti a sedere. Sono loro che prima di ogni altro evento in programma testimoniano che l’esistenza umana è un’amicizia inesauribile.

Chi come me è chiamato ad organizzare questo evento tutti gli anni straordinario ha inesauribili ragioni per essere grato. Vi aspettiamo a Rimini.

Emmanuele Forlani

