Ha colpito a pochi minuti dal fischio d’inizio di Belgio-Svezia. Ha colpito uccidendo due cittadini svedesi. Ha detto di far parte dell’Isis e ha urlato “Allah akbar”. L’attentato sarebbe legato alle manifestazioni pubbliche avvenute nei mesi scorsi a Stoccolma dove cittadini locali, autorizzati dalla polizia, bruciavano in strada il Corono.

Nel video di protesta, Abdesalem Lassoued, 45enne tunisino ucciso nelle scorse ore dalla polizia dopo una notte di ricerche, menziona “la nazionalità svedese delle vittime come probabile motivazione dell’atto”, ha detto il portavoce della procura federale, Eric Van Duyse. Il centro di crisi belga ha confermato che l’affermazione pubblicata sui social network è stata registrata da una persona che si è presentata come l’aggressore e ha affermato di ispirarsi allo Stato islamico (IS).

Dopo l’attacco, infatti, “è stato diffuso un video nel quale l’individuo dichiara di aver ucciso tre svedesi”, ha reso noto oggi il procuratore. “In un altro video girato prima dell’attacco, lo stesso individuo appare con il volto coperto da un passamontagna e dichiara che ‘il libro di Allah è una linea rossa per la quale si sacrifica’ “, ha aggiunto il procuratore belga Frédéric Van Leeuw.

Isis che ha più volte minacciato di attaccare la Svezia dopo quanto avvenuto nei mesi scorsi a Stoccolma, con diverse copie del Corano bruciate in piazza. La Svezia nelle scorse settimane ha innalzato il livello di allerta terroristica a quattro su una scala di cinque.

