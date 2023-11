La bolletta del gas sul mercato tutelato aumenta del 12% a ottobre rispetto a settembre. A renderlo noto è l’Arera, l’autorità pubblica dell’energia che fissa le tariffe di luce e gas su questo mercato.

Le cause dell’aumento della bolletta del gas

L’aumento è causato soprattutto dall’incremento del costo del gas naturale, +7,9%, ma anche dall’aumento della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore, +4,1%. Gli oneri generali, invece, rimangono invariati.

Il prezzo del metano è salito a ottobre rispetto a settembre, arrivando a 43,73 euro al megawattora. Gli incrementi per il trasporto e per la gestione del contatore sono invece da collegare agli oneri di stoccaggio aumentati, visto l’inizio della stagione invernale.

Un aumento che toccherà circa 10 milioni di utenti, un terzo del totale, cioè quelli che sono interessati dal mercato tutelato di gas e luce. I restanti sono sul mercato libero, quello in cui è compito delle società private fissare le tariffe.

La spesa per il gas per la famiglia

È di circa 1457 euro la spesa per il gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole, da novembre 2022 a ottobre 2023, al lordo delle imposte. Cifra in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente (sempre da novembre 2021 a ottobre 2022). A ottobre sono comunque confermati, come per tutto il 2023, l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell’Iva al 5%. Come d’altronde per la gestione calore e teleriscaldamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani