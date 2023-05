Dalle misure per mitigare gli effetti dei rincari su famiglie e imprese alla riduzione delle tasse per l’agroenergia: sono queste le misure principali contenute nel Dl Bollette, sul quale oggi è arrivato il via libera della Camera, sulla fiducia posta dal Governo, con 199 sì e 129 voti contrari.

Fra le novità contenute nel Dl Bollette, i bonus sociali per la fruizione del gas e dell’energia elettrica vengono rafforzati. Ci sarà, inoltre, un contributo in quota fissa, in caso di prezzi del gas molto elevati.

Il Dl Bollette, inoltre, prevede un contributo per Comuni in predissesto con popolazione da 25mila a 35mila abitanti.

Per le imprese, il Decreto riconosce un credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, mentre le società sportive dilettantistiche potranno beneficiare di un contributo per tamponare il caro-energia.

Previsti, inoltre, sgravi fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Nel Decreto si prevede anche che i Comuni potranno mettere in atto più ampie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. Stralci, dunque, fino a 1000 euro di debito.

Si allenta, inoltre, la stretta sul ricorso ai medici gettonisti. Le aziende ospedaliere potranno farvi ricorso non solo per i reparti emergenziali.

Viene introdotta, infine, una causa di non punibilità per taluni reati tributari, entro le procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023.

Redazione

Cristina Cucciniello