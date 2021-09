Dramma nella notte nel Napoletano dove in seguito a un incidente una ragazza di 18 anni ha perso la vita. La tragedia è avvenuta in via Sant’Arcangelo a Caivano dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita con un palo presente a bordo strada. A bordo quatto ragazze. A perdere la vita Ilaria Raimo che era seduta davanti, vicino all’amica conducente.

Le altre tre giovani sono rimaste lievemente ferite. Per la 18enne invece non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei soccorsi. Troppo violento l’impatto che ha coinvolto la Fiat Punto. Le indagini sono affidate ai carabinieri a lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. La vittima era residente nel Parco Verde di Caivano. Irene, che quattro anni fa perse il papà in un agguato di camorra, da poche settimane aveva trovato lavoro in un bar della zona.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social. A ricordare la giovane Ilaria anche un suo professore. “Anche se a malincuore.. buona fortuna e auguri per questa vostra nuova avventura prof, non dimenticherò le vostre parole le terrò costudite nel mio cuore.. vi voglio tanto tanto bene..”. Me lo hai scritto appena ieri, Irene. Anche io ti voglio un mondo di bene, anche se ora non serve più” commenta Angelo Palumbo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano