Dai campioni biologici sul coniuge della donna, il 53enne Angelo Meninno, anch’egli rimasto intossicato e dimesso lunedì dall’ospedale “Cotugno” di Napoli, non sono emerse tracce della tossina di botulino. Continuano così le indagini per ricostruire le ultime ore prima del decesso di Gerardina Corsano morta a 46 anni per una sospetta intossicazione alimentare dopo aver cenato con il marito in un ristorante di Ariano Irpino ad Avellino. Intanto, la procura di Benevento ha notificato il provvedimento con il quale è stato disposto il dissequestro del locale.

“L’attività di ristorazione – dice Guerino Gazzella, legale dei titolari del ristorante – può dunque riprendere regolarmente. Attendiamo fiduciosi l’esito di tutti gli accertamenti, comprese le analisi dell’Istituto superiore di sanità”. “Ribadiamo con forza – prosegue l’avvocato – che le eventuali responsabilità dell’accaduto dovranno essere ricercate altrove. Siamo sicuri della bontà dei prodotti che da 30 anni utilizziamo e forniamo ai nostri clienti”.

Giovedì alle 10.00 i funerali della donna – Dopo l’autopsia effettuata sabato scorso e i primi risultati comunicati dai laboratori dell’Istituto superiore di sanità sui campioni di alimenti sequestrati nella pizzeria in cui la vittima, insieme al marito, consumò la cena il 28 ottobre, il pm della Procura di Benevento, Maria Amalia Capitanio, ha dato il nulla osta. Il marito di Gerardina, attraverso i suoi legali, ha chiesto agli organi di stampa, “nel rispetto del lavoro dei media, di tenere lontane le telecamere” dalla chiesa dell’Addolorata di Contrada Difesa Grande dove verrà celebrato il rito.

Nella giornata di venerdì dovrebbero essere consegnati i risultati delle analisi effettuate sugli alimenti dall’Istituto superiore di sanità. Tre le persone iscritte nel registro degli indagati: i due titolari della pizzeria di Ariano Irpino e il medico del pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane” che visitò in due occasioni la coppia prima di autorizzare le dimissioni. Nei loro confronti si ipotizza il reato di omicidio colposo e lesioni.

