I vertici di AviAROMA, rappresentati dal CEO Dott. Robert Flavio Paltrinieri e dal CDO & Accountable Manager comandante Gaetano Rizzi, hanno incontrato tutte le sigle sindacali e le associazioni di categoria a Porto Romano (Isola Sacra).

La riunione di ieri aveva come obiettivo delineare i termini e le procedure di un dialogo costruttivo con tutti i rappresentanti sindacali, ai fini del loro coinvolgimento nella stesura definitiva dei contratti di lavoro per le maestranze della nuova Compagnia aerea. Precedentemente erano state inviate copie dei contratti divisi per mansione ovvero piloti, assistenti di volo, amministrativi, quadri e assistenti di terra.

La presenza di tutte le sigle sindacali alla convocazione ha permesso alla riunione di svolgersi in un clima di assoluta collaborazione nel quale i vertici della Compagnia hanno chiarito la modalità con la quale si ricerca il coinvolgimento di tutti i rappresentanti dei lavoratori, nel migliorare il contratto che è stato proposto, ma che è già stato comunque giudicato molto positivamente.

Sia il CEO che l’Accountable Manager hanno ben chiarito la volontà dell’azienda di recepire il più possibile delle osservazioni che verranno nei prossimi giorni inviate, tramite procedura di condivisione, su piattaforma digitale da parte delle varie sigle sindacali. La ricerca costante di una forma contrattuale che permetta ai dipendenti AviAROMA di essere inseriti in un clima aziendale favorevole, incentrato sull’importanza che la società attribuisce alle maestranze, è stata più volte sottolineata e l’azienda ritiene di aver espresso una forma nuova di dialogo con le parti sindacali nell’interesse del lavoratore. Così come dei membri dell’azienda stessa e dei clienti che si rivolgeranno ad AviAROMA per i propri spostamenti. Fra pochi giorni sulla piattaforma digitale del sito della nuova Compagnia (www.aviaroma.com) inizieranno le indicazioni dei secondi colloqui per la routine delle prime assunzioni. Subito dopo inizierà una nuova routine di primi colloqui per completare per quanto possibile tutto il fabbisogno di personale fino al 31/12/2024.

Alcuni rappresentanti delle sigle sindacali hanno rivolto domande afferenti al funzionamento della Compagnia sull’intero progetto di business che l’accompagna, che è alla base della nascitura AviAROMA Airways. Hanno altresì provato coffee break e rinfresco con prodotti artigianali, provenienti dal territorio, che saranno il layout di base delle offerte di food and beverage degli aeromobili.

Redazione