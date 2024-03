“L’Unione Europea si sta preparando per affrontare la situazione più critica riguardo alle forniture di gas russo, in vista della scadenza dell’accordo di transito tra Mosca e Kiev alla fine di quest’anno”. Questo quanto emerge da un documento riservato della Commissione Ue. Affrontare la sicurezza dell’approvvigionamento richiederà una sorveglianza attenta al fine di garantire la stabilità durante l’inverno 2024/2025, come sottolineato da Bruxelles.

Nel contempo, vengono evidenziati i progressi compiuti per ridurre la dipendenza dall’approvvigionamento di gas russo, che nel 2023 rappresentava solo il 15% dell’import totale dell’Unione Europea, rispetto al precedente oltre 50% prima della guerra.

Redazione

Luca Frasacco