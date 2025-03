Il Think Tank AWARE organizza la seconda edizione dell’AWARE Academy, iniziativa che offre formazione gratuita a giovani studenti e professionisti tramite classi tenute da esperti per approfondire le dinamiche politico-economiche di temi specifici. Costituiranno tema centrale dell’edizione 2025 le città intese come smart communities che verranno esaminate attraverso tre chiavi principali: persone, tecnologie e ambiente.

L’edizione del 2025, in linea con quanto avvenuto lo scorso anno, prevede la partecipazione di accademici e rappresentanti delle istituzioni tra cui parlamentari, professori universitari, magistrati e ricercatori.

L’Academy sarà un percorso formativo totalmente gratuito per 30 giovani under 30 selezionati tramite apposito bando, pubblicato sul sito di AWARE oggi, 25 febbraio, e aperto fino al 14 marzo. Parte centrale dell’iniziativa saranno le cinque giornate di formazione, erogate di sabato, tra il 5 aprile e il 24 maggio.

Il corso sarà composto da 30 ore di lezione che si svolgeranno in presenza a Roma. Al termine si terrà un momento di confronto con rappresentanti della politica e delle istituzioni al fine di raccogliere stimoli per gli elaborati finali dell’Academy, ossia dei policy papers.

Nella prima giornata introduttiva, il 5 aprile, saranno esaminati gli aspetti giuridici delle città a partire dalla Costituzione fino ai programmi dell’Unione Europea, passando le strutture amministrative e il finanziamento. Il confronto con i rappresentanti dei principali partiti dell’arco parlamentare si terrà dal 15 al 17 aprile.

Per rafforzare la visibilità dell’iniziativa e l’offerta didattica per l’edizione 2025 dell’Academy, abbiamo stretto oltre quindici partnership che coinvolgono associazioni e organizzazioni non profit, animate da giovani o che dedicano ai temi del digitale e della sostenibilità una particolare attenzione, testate giornalistiche e aziende che operano nei settori di riferimento dell’Academy.

I think tank Tortuga, Orizzonti Politici, Officine Italia e Global Shapers, insieme alle junior enterprise Italy Ecosistema Formazione Italia e PA Social, supporteranno l’iniziativa come Community partner, arricchendo e aumentando la rete e il numero di possibili partecipanti all’Academy. Seedble supporterà in qualità di Innovation partner per adottare un approccio dinamico e partecipativo nel percorso di formazione. Flixbus ed Enjoy aiuteranno, in qualità di Mobility partner, a offrire un supporto aggiuntivo alle necessità di trasporto dei partecipanti, sia negli spostamenti per raggiungere Roma sia all’interno della città.

La Fondazione Italia Digitale, insieme all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), offriranno contributi come Scientific partners, partecipando al Comitato di valutazione degli elaborati finali che saranno redatti dai discenti dell’edizione di quest’anno. Infine, la collaborazione con A2A ci consentirà di affrontare i temi legati allo sviluppo delle città del futuro attraverso la visione e l’esperienza di un’azienda multiutility coinvolta proprio su alcuni progetti innovativi.

“Riteniamo che come cittadini dovremmo ripartire dai territori e dalle amministrazioni locali come protagonisti della transizione green e digitale. La valorizzazione dei territori è un tema a cui teniamo molto e che abbiamo sottolineato anche lo scorso ottobre a Bari nel corso del Festival delle Regioni di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ambizione è di realizzare, al termine del percorso formativo, proposte di azioni concrete e praticabili che saranno avanzate dai partecipanti, aprendo un confronto e un dialogo con politica e istituzioni. In questo senso da oltre un anno AWARE sta porgendo particolare attenzione nei confronti dei territori” commenta Edoardo Lubin, Co-fondatore e Vicepresidente AWARE Think Tank.

© Riproduzione riservata

Redazione