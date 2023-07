Dramma in Sardegna dove una bimba di 10 anni è morta annegata nel mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes (Oristano), dopo essere finita in acqua insieme alle due sorelle maggiori a causa del vento e del mare agitato. Dopo pochi minuti le tre minori non sono più riuscite a tornare a riva e sono scattati i soccorsi. Per la più piccola non c’è stato nulla da fare.

Ricoverata in ospedale con sindrome di annegamento la sorella di 15 anni mentre la maggiore, 17 anni, non avrebbe riportato particolari conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Capitaneria di Porto.

Secondo una prima ricostruzione, le tre sorelle, che si trovavano in spiaggia insieme a un’amica di famiglia, sarebbero state travolte da un’onda che le ha poi trascinate a largo mentre si trovavano nei pressi della riva. La donna che era con loro ha subito fatto scattare l’allarme, mentre le tre ragazzine venivano trascinate dalla corrente sempre più al largo.

Il primo a cercare di soccorrere le tre sorelle è stato un turista, tuffatosi in mare, supportato successivamente da un bagnino. I due sono riusciti a recuperare una di loro. Poi l’arrivo della motovedetta della Capitaneria ha recuperato in mare il corpo senza vita della bimba di 10 anni e l’altra ragazzina di 15 anni. La Guardia costiera sta sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la tragedia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo