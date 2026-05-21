TEL AVIV – Il tempo è essenziale. Donald Trump lo aveva scritto subito dopo la telefonata di domenica scorsa con Benjamin Netanyahu, e lo ha di fatto ribadito anche nel successivo colloquio di ieri tra i due leader. È proprio sul fattore tempo che si sta giocando una delle partite più delicate in Medio Oriente, tra una tregua sempre più fragile e una possibile escalation che nessuno esclude più apertamente.

Nella prima telefonata, Bibi avrebbe insistito con il presidente americano sul fatto che Israele non può più permettersi una posizione di attesa passiva. Il nord del Paese, al confine con il Libano, resta infatti un fronte di logoramento costante. Una guerra a bassa intensità che si consuma ogni giorno e che si traduce, per i civili, in una normalità solo apparente: rifugi ancora parte della routine, scuole condizionate dagli allarmi, vita quotidiana compressa dal rischio costante. Dietro la cornice della tregua, secondo la visione israeliana, si muove però un equilibrio più profondo: il tempo come fattore strategico che lavora a favore dell’asse iraniano. Netanyahu avrebbe spiegato a Trump che ogni settimana di relativa stabilità consente a Teheran di consolidare capacità militari indirette nella regione e rafforzare la rete di Hezbollah e delle milizie alleate. In questa lettura, la tregua rischia di trasformarsi in un vantaggio operativo per l’Iran più che in una reale de-escalation.

È qui che si inserisce la seconda telefonata, avvenuta ieri tra Trump e Netanyahu, che secondo diverse ricostruzioni avrebbe avuto un tono ancora più diretto e concentrato sull’urgenza. Il confronto avrebbe ampliato il quadro dal solo fronte libanese all’intera dimensione regionale legata all’Iran, con al centro non solo la gestione della crisi ma soprattutto la finestra temporale delle decisioni. La seconda telefonata avrebbe così introdotto un elemento di accelerazione: da un lato la necessità americana di mantenere aperti i canali diplomatici e un equilibrio ancora controllabile; dall’altro una posizione israeliana sempre più orientata a considerare il tempo come variabile sfavorevole. Il nodo non sarebbe più soltanto se agire, ma quando la soglia di tolleranza strategica verrà considerata superata. Trump avrebbe inoltre richiamato il quadro globale e gli equilibri energetici, insistendo sull’esigenza di evitare una destabilizzazione più ampia. Bibi avrebbe invece riportato l’attenzione sul fronte nord e sulla pressione quotidiana di Hezbollah, dove la distinzione tra guerra e tregua appare sempre più sottile.

Il punto di convergenza tra le due telefonate resta quindi il tempo: non più neutro, ma elemento che modifica gli equilibri e restringe le opzioni. Ogni giorno aumenta la pressione su decisioni che, fino a poco tempo fa, restavano teoriche. E, in questo spazio sempre più stretto tra diplomazia e deterrenza, Israele continua a vivere una condizione che, pur chiamata tregua, viene percepita come una guerra continua a bassa intensità.

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Giuseppe Kalowski