Il conflitto in Medio Oriente
L’ultimo atto dell’impero tra conflitti regionali e l’avvento di un mondo multipolare sempre più frammentato
Il conflitto in Medio Oriente segna una transizione cruciale verso un nuovo equilibrio internazionale. La guerra all’Iran, in particolare, rappresenta uno spartiacque geopolitico destinato a trasformare profondamente la struttura del potere globale. Al momento, lo scenario iraniano vive una fase di stallo, simile a quella osservata dopo l’Operazione Rising Lion dello scorso giugno. Tuttavia, la ripresa del conflitto appare inevitabile: nessuna delle parti in causa ha raggiunto gli obiettivi strategici prefissati. Gli Stati Uniti e Israele hanno indebolito le élite politiche e militari del regime, danneggiato infrastrutture militari e colpito il programma nucleare iraniano, ma un vero regime change resta lontano.
La presenza americana in Medio Oriente potrebbe ulteriormente aumentare per sostenere un impegno prolungato e prevenire il collasso dell’Idf. Il Pentagono ha chiesto al Congresso un budget per la difesa di 1,5 trilioni di dollari, con costi giornalieri operativi stimati in 25 miliardi, a testimonianza della portata dell’impegno. La prosecuzione del conflitto è motivata anche da dinamiche interne: Netanyahu cerca risultati militari per consolidare consenso in vista delle elezioni di ottobre, mentre l’Iran, nonostante attacchi a Israele e basi americane, non è riuscito a costringere Washington al ritiro né a fermare l’espansione regionale israeliana. Il contro-blocco statunitense sullo Stretto di Hormuz limita ulteriormente le esportazioni iraniane di petrolio, compromettendo una delle principali fonti di reddito dello Stato e spingendo Teheran verso un collasso economico e sociale progressivo.
Il conflitto promette di intensificarsi con effetti devastanti su scala globale. Israele e Stati Uniti mirano alla “balcanizzazione” dell’Iran e al collasso del regime. Ma Teheran dispone di riserve economiche e strumenti finanziari alternativi, come oro e criptovalute, che le consentono di resistere e continuare azioni di guerriglia strategica, incluse offensive missilistiche e attacchi ai sistemi di difesa israeliani. A preoccupare Washington è anche la capacità dell’Iran di condurre guerre asimmetriche su scala continentale, grazie a cellule operative in Nord e Sud America. La combinazione di attentati, destabilizzazione interna e minacce a infrastrutture critiche potrebbe condizionare elezioni, politica interna e sicurezza negli Stati Uniti. Lo scenario futuro indica una guerra destinata a diventare globale e costosa in termini di vite umane, risorse e influenza geopolitica. L’Iran rischia il collasso e la frammentazione, mentre Israele e i Paesi del Golfo potrebbero ottenere vantaggi strategici ma a costi elevatissimi. Gli Stati Uniti vedrebbero ridimensionata la propria influenza e potrebbero favorire un mondo multipolare in cui Cina e BRICS guadagnano terreno economico e politico, senza dover combattere direttamente.
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