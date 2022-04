Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha erogato 20,6 miliardi di euro in finanziamenti ad “alto impatto sociale”, pari al 27% dei finanziamenti totali indicati nella “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021”. Di questi 14 sono stati a sostegno del sistema produttivo durante l’emergenza sanitaria, portando il totale a 43 miliardi dall’inizio della pandemia. In economia verde e circolare il Gruppo ha investito 8,7 miliardi di euro, l’11,2% del totale degli investimenti in Esg (Environmental, Social, Governance) e il 213% in più rispetto al 2020. Il contributo monetario alla comunità, in particolare nel settore dell’arte e della cultura, ha superato quota 80 milioni di euro, mentre alle imprese del terzo settore sono stati erogati oltre 460 milioni di euro portando il totale dal 2018 a quota 1,2 miliardi di euro circa.

Quanto agli investimenti sostenibili, attraverso Eurizon il Gruppo offre 172 fondi classificati, con circa 110 miliardi di euro di masse amministrate e gestite, pari al 46% del totale. Intesa conta poi circa 12,9 milioni di clienti multicanale, 8,1 milioni di clienti che utilizzano l’App su dispositivi mobili e 3,6 milioni di vendite digitali. Quanto al rapporto con i dipendenti, Intesa ha abilitato 78mila persone allo smart working, ha erogato 13 milioni di ore di formazione con “crescente focalizzazione sulle tematiche Esg” e ha registrato un indice di soddisfazione pari a circa l’80% sull’ambiente di lavoro e della Banca. Su circa 4mila assunzioni effettuate, quasi il 60% sono state donne, con 500 profili specializzati, che portano il totale a 1.700 dal 2018.

