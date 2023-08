I carabinieri sono intervenuti nella Basilica di San Nicola a Tolentino (Macerata), dove un uomo aveva sottratto parte delle monete nella cassettina destinata alle offerte dei fedeli. Poco dopo è stato rintracciato nei pressi della chiesa: si tratta di un 44enne senza fissa dimora. Sottoposto a controllo e perquisizione è stato trovato in possesso di un metro, nastro biadesivo e un cacciavite, oltre a un po’ di euro in contanti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Dalle immagini di videosorveglianza della struttura religiosa è stato possibile notare che il 44enne aveva utilizzato il metro flessibile con del nastro biadesivo per pescare le monete all’interno della cassetta delle offerte. Gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio – anche di analogo tipo -, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto e possesso di strumenti di effrazione. A richiesta del Nor di Tolentino, il Questore di Macerata ha emesso il divieto di ritorno nel Comune per tre anni nei confronti dell’indagato.

Giulio Pinco Caracciolo