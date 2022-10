“Il problema dei batteri resistente agli antibiotici è un vera e propria minaccia per l’umanità ma soprattutto per il nostro Paese. Sono batteri che causano diverse infezioni e che sono diventati resistenti agli antibiotici (quel batterio non muore con quell’antibiotico perché è diventato più forte dell’antibiotico stesso). Qual è il problema? Che questi batteri si stanno diffondendo in maniera impressionante. Si calcola che nel 2050 ci saranno fino a 10 milioni di morti all’anno per l’antibiotico resistenza”. E’ quanto afferma l’infettivologo Matteo Bassetti al Riformista Tv.

“E’ un numero paradossalmente enorme se pensiamo che supererà anche le morti per tumori (che secondo le previsioni dovrebbero essere circa 8 milioni all’anno). Bisogna migliorare l’utilizzo degli antibiotici per mettere un freno alla situazione. Il nostro Paese com’è messo? In Italia – spiega Bassetti – siamo il peggior paese europeo, almeno di quelli da un punto di vista sanitario evoluto: ci battono solo Grecia e Romania. Perché tutto questo? Perché usiamo malissimo gli antibiotici“.

“E anche per l’emergenza Covid siamo stati i peggiori in Europa per l’uso degli antibiotici” aggiunge. “I danni li vediamo già oggi, molti dei pazienti che vengono ricoverati per il Covid poi muoiono per infezioni da batterio resistenza contratti in ospedale. Un interesse specifico da parte delle istituzioni è necessario. Serve spiegare nelle scuole, nelle università, tramite pubblicità, l’uso corretto degli antibiotici. Usiamoli bene e solo quando servono”.

