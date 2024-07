Una nuova serata per Battiti Live in onda stasera alle 21:20 su canale 5. Quest’anno, per la prima volta, il palco dell’evento sarà animato da Ilary Blasi e il suo amico Alvin, con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. La regia è nelle mani di Luigi Antonini, mentre la direzione artistica rimane affidata ad Alan Palmieri. Super ospite, Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo.

La prima puntata di questa sera, dovrebbe concludersi intorno alle 00:40. Le cinque serate, trasmesse tutti i lunedì sera, già registrate, verrano poi programmate nel corso delle prossime settimane. Le riprese si sono svolte dal 21 al 24 giugno a Molfetta, mentre le ultime due, invece, sono state registrate a Otranto il 6 e 7 luglio.

Battiti Live, chi canta. Scaletta e ordine di esibizione

Stasera si esibiranno alcuni degli artisti più in voga del momento: Annalisa incanterà il pubblico con la sua voce straordinaria. Geolier farà vibrare l’aria con le sue rime potenti, Gigi D’Alessio emozionerà tutti con le sue canzoni in napoletano, Fedez ed Emis Killa scateneranno l’entusiasmo della folla con la loro hit estiva. E poi ancora Il Volo, la vincitrice di Sanremo Angelina Mango, e altri artisti del festival come I Ricchi e Poveri e Alfa. Toccherà poi a Tananai, che infiammerà la serata con la sua presenza scenica, a Rose Villain affascinerà con il suo stile unico, e poi ancora Gabry Ponte, che farà scatenare la folla con il suo DJ set, la fresca vincitrice di Amici Sarah, e il re di qualche estate a questa parte: Rhove.

Battiti Live, l’ordine di esibizione

Di seguito l’ordine di esibizione della serata

Annalisa

Geolier

Gigi D’Alessio

Fedez ed Emis Killa

Il Volo

Angelina Mango

Ricchi e Poveri

Alfa

Tananai

Irama

Rose Villain

Achille Lauro

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Michele Bravi

Darin

Gabry Ponte

Blu

Sarah

Holden

Gué

Rhove

Mida

Petit

