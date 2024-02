Angelina Mango è attualmente favorita per la vittoria del Festival di Sanremo. A testimonianza di ciò non solo l’apprezzamento del pubblico, confermato dal tripudio d’applausi della terza serata, la sua seconda esibizione al Festival, ma anche quello ricevuto ieri durante la puntata dedicata alle cover in cui ha voluto ricordare il padre, Pino Mango con la sua “La rondine” una delle canzoni più belle scritte dall’artista. Angelina, non solo può vantare la celebrità del padre, ma anche della madre, figura ben nota nel mondo dello spettacolo, soprattutto nella musica.

Chi è Laura Valenta, la mamma di Angelina Mango

Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, ha trascorso circa otto anni come cantante dei Matia Bazar, assumendo il ruolo di frontwoman al posto di Antonella Ruggiero.

La madre di Angelina è originaria di Milano, nata il 3 settembre 1963. Ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovane, avviando presto la sua carriera di cantante. Nel 1985, ha incontrato Pino Mango, che l’ha scelta come corista. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, “Tempo di blues”.

Il successo di Laura Valente con i Matia Bazar

Nel 1987, Laura Valente ha cambiato etichetta e ha inciso il singolo “Blu notturno”, che è arrivato in finale al Festival di Saint Vincent. Nel 1990, la sua passione per la musica l’ha portata a unirsi ai Matia Bazar, con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1992. Tuttavia, nel 1998, a seguito della scomparsa di Aldo Stellita, Laura Valente ha deciso di ritirarsi. Dopo un periodo difficile, è tornata in studio di registrazione, pubblicando diverse canzoni. Dopo aver ottenuto successi con la band, Laura Valente ha proseguito la sua carriera musicale come solista. Negli ultimi anni, la madre di Angelina Mango ha collaborato con artisti di fama, tra cui Loretta Goggi.

L’amore con Pino Mango

La storia d’amore tra Laura Valente e Pino Mango Laura Valente e Pino Mango si sono incontrati nel 1983, quando Pino l’ha scelta come corista. In un’intervista, Laura Valente ha raccontato di aver conosciuto Pino Mango in studio, durante la registrazione del brano “Oro”. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto due figli, Angelina e Filippo. Poi la morte di Pino Mango nel 2014. Laura Valente ha parlato più volte della tragica perdita del marito. Pino Mango aveva sempre espresso il desiderio di morire sul palco, dedicandosi alla sua più grande passione, il canto. Il destino ha esaudito questo desiderio. Un malore lo scelse infatti mentre era seduto alla tastiera suonava e cantava “Oro”, uno dei suoi più grandi successi. Portato nel retropalco, muore prima di raggiungere l’ospedale per un attacco cardiaco fulminante. Aveva 60 anni.

Il rapporto tra Angelina e la Mamma Laura Valente

Durante il percorso di Angelina Mango nel talent show di Maria de Filippi, la giovane cantante ha spesso manifestato il profondo amore che la lega ai suoi genitori. In particolare, nel Serale di Amici a maggio 2023, Laura Valente ha fatto una sorpresa a Angelina, scrivendole una lettera intensa e profonda. Nella lettera, Laura Valente ha chiesto scusa a Angelina per le volte in cui non è riuscita a proteggerla dalla cattiveria ricevuta dopo la perdita del padre Pino, ricordandole che se non fosse stata sua madre, sarebbe sicuramente stata una sua fan.

