“Convivo con il mio fidanzato e amo tanto cucinare”. Così Angelina Mango ospite a Domenica In il giorno dopo il trionfo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La 22enne cantante lucana si gode l’affetto del pubblico dopo essersi aggiudicata il Leoncino d’Oro con il brano “La noia”. Angelina ammette di avere “il moroso” così come chiesto dalla conduttrice Mara Venier e racconta che nel suo tempo libero “ama allenarsi e cucinare, oltre a stare con gli amici”. Spiega di non vivere più insieme alla madre Laura Valente ma di convivere con il suo fidanzato.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango?

Da tempo Angelina Mango ha una relazione con Antonio Cirigliano che la segue sempre durante i suoi tour, a lui si devono gli arrangiamenti di molte delle canzoni di Angelina. Anche lui di origini lucane, Cirigliano ha 25 anni ed è un chitarrista e amico del fratello di Angelina Mango, Filippo, che suona la batteria.

Stanno insieme da prima che Angelina entrasse nel programma “Amici di Maria De Filippi”, a fine 2022, dove si classificò seconda nella classifica generale ma prima nella sezione canto. E’ una coppia molto riservata, nonostante la giovane età. Poco le foto postate sui social con Angelina che nelle scorse ore ha smentito le voci di una presunta crisi. “Sono innamoratissima. Stiamo bene, tutto a posto”, ha detto l’artista lucana.

Poi ospite a Domenica In ha confermato tutto a Mara Venier, facendo però capire che il fidanzato non è con lei a Sanremo. “E’ in sala?” ha chiesto Mara Venier ricevendo risposta negativa.

