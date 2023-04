L’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’Ospedale San Raffaele in terapia cardiochirurgica. Lo scrive il quotidiano Il Foglio. Le condizioni dell’ex premier non sarebbero drammatiche a quanto risulta. L’ex Presidente del Consiglio era già stato ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele per alcuni accertamenti. Il Corriere della Sera scrive

Berlusconi era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Era stato ricoverato il 27 marzo per una serie di esami di routine. Il precedente ricovero, sempre nell’ospedale milanese, risaliva al gennaio del 2022, oltre un anno fa, quando il Cavaliere in seguito a una infezione era stato trattenuto dai medici alla vigilia del voto per l’elezione del presidente della Repubblica. Precedentemente era stato ricoverato dall’11 al 15 maggio del 2021, sempre al San Raffaele, per una gastroenterite che, insieme ad alcuni problemi infiammatori probabilmente legati ai postumi del Covid, lo aveva debilitato.

“Oggi è la domenica delle Palme – aveva scritto in un post sui social pubblicato domenica scorsa – , ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. Allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, Vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato: vi saluto e vi abbraccio tutti”.

Secondo quanto riferito l’ex Presidente del Consiglio soffre da tempo di una patologia infiammatoria, peggiorata dal covid, a cui si aggiornano dei problemi cardiaci. Sempre al San Raffaele era stato ricoverato per alcuni giorni a causa dell’infezione da covid. Nel giugno 2016 il Cavaliere era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica; nell’aprile 2019 era tornato in sala operatoria per un’occlusione intestinale.

