È stato ricoverato alla vigilia del voto per il Presidente della Repubblica. E da allora Silvio Berlusconi sarebbe rimasto in ospedale al San Raffaele. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la sua sarebbe una degenza obbligata perché soffrirebbe anche di una infezione. Le sue condizioni non sono considerate gravi e starebbe “abbastanza bene”. Ed è dall’ospedale che sta seguendo costantemente quello che sta succedendo a Roma.

Più che la salute preoccuperebbe il suo umore. Dopo la decisione di ritirarsi non è più comparso sulla scena se non sotto forma di una nota ai suoi. Da quando è ricoverato avrebbe ricevuto pochissime visite, solo dai più stretti. Ieri per due volte la figlia Marina è andata a fargli compagnia, di mattina e di pomeriggio, e come nei giorni precedenti si è presentato Fedele Confalonieri e infine è stato il turno di Niccolò Ghedini. Sempre presente, pare, la compagna Marta Fascina.

Avrebbe sentito al telefono Antonio Tajani per un aggiornamento sul vertice di centrodestra. “Noi abbiamo figure all’altezza di questo ruolo, autorevolissime”, ha voluto che si riferisse al vertice per suo conto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. E i nomi sarebbero due: quello di Tajani e quello di Maria Elisabetta Casellati. Ipotesi che attualmente non sembrano troppo concrete ma da quanto trapela il Cav ci terrebbe ad avere un presidente espressione di Forza Italia. Quanto e come questo sarà possibile è ancora tutto da vedere.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

