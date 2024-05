Azzannata da pitbull, una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente è avvenuto mentre la piccola giocava con la sorellina gemella nell’abitazione di via Picardi a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove vive con la famiglia. La bimba è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso in ospedale. Al momento dell’incidente era presente la zia delle piccole che le ha salvate chiudendole in una stanza, poi anche lei è stata attaccata dal pitbull ed è stata portata all’ospedale Niguarda in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il cane è stato traferito in un canile in attesa di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Bimba aggredita da pitbull, zia salva dopo essersi arrampicata fuori al balcone

Momenti di panico si sono vissuti nell’abitazione dove la zia, una 25enne di origine sudamericana che faceva da baby-sitter alle gemelline, ha prima ha lottato con l’animale, riportando profonde lesioni alle mani, poi, dopo aver messo al riparo le nipotine in una stanza, è corsa sul balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dal pitbull che la inseguiva.

Aggressioni pitbull, la tragedia di Eboli

Una nuova aggressione quelle che vede protagonista i pitbull dopo la tragedie delle scorse settimane avvenuta in Campania dove ad Eboli (Salerno) il 22 aprile scorso un bambino di un anno e mezzo è stato aggredito, azzannato e ucciso da due cani di razza pitbull mentre era in braccio allo zio

