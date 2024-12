Un miracolo nella tragedia, nell’ennesimo naufragio di migranti avvenuto nel Mediterraneo. E’ quello di una bambina di 10 anni salvata in mare al largo di Lampedusa. La piccola è stata soccorsa lo scorso 8 dicembre dagli operatori della Ong Trotamar III, barca battente bandiera tedesca. “E’ in buone condizioni ma in uno stato post traumatico, è già stata portata all’hotspot” ha riferito il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa Francesco D’Arca.

La piccola sopravvissuta alla tempesta

Nella mattinata di oggi, 11 dicembre, la bimba è sbarcata sul molo commerciale di Lampedusa. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, è originaria della Sierra Leone e si trovava su una imbarcazione poi naufragata con a bordo circa 45 migranti a causa di una tempesta. E’ stata soccorsa nel cuore della notte, poco dopo le 3. E’ riuscita a sopravvivere tenendosi a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio, cercando di non annegare nonostante la tempesta e le onde altre oltre tre metri. Il salvataggio è avvenuto nella zona Sar dell’Italia.

Con lei c’era il fratellino

Ai medici che l’hanno soccorsa, la piccola ha raccontato che con lei a bordo c’era il fratellino di qualche anno più grande mentre il papà è ancora in Tunisia in attesa di partire per l’Italia.

La sopravvissuta ha parlato con i medici che l’hanno soccorsa raccontando che a bordo con lei c’era anche il fratellino di pochi anni più grande. Il papà invece si troverebbe ancora in Tunisia in attesa di salpare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo