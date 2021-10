Il rigido protocollo dell’udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI è stato rotto quando un bambino ha superato le barriere di sicurezza ed è corso ad abbracciare il Pontefice sul palco. Francesco ha chiesto al Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, che sedeva accanto a lui, di cedere la sedia al bambino. Poi prima di iniziare la catechesi il Papa ha detto: “Questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come fosse a casa sua”, “ringrazio questo bambino per questa lezione”, “il Signore lo aiuti nella sua limitazione nella sua crescita. I bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, i bambini vanno avanti“.

Nell’aula delle udienze pontificie, conosciuta anche come aula Nervi, Bergoglio fa salire il bambino sul palco e lo lascia libero di giocare ed esprimersi. “Mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità dei bambini, il bambino si muoveva come fosse a casa sua, anche voi se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli, io ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti, i bambini non hanno traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti”, dice a braccio il Papa.

Il bimbo si è messo di fronte a Francesco, stringendogli le mani, dandogli un colpetto affettuoso e una carezza, tra lo sguardo divertito dei presenti, mentre proseguiva la lettura in diverse lingue della Lettera di San Paolo. Dopo essersi seduto vicino a lui, il piccolo Paolo ha battuto le mani insieme alla platea, ha parlato con il Pontefice e chiesto se era possibile avere la sua papalina, lo ha abbracciato ed è stato riaccompagnato al suo posto dalla mamma, intanto salita a prenderlo.

Vatican News rende noto che Paolo, venuto a Roma con la sua famiglia da San Ferdinando di Puglia, non è il primo protagonista di un fuori programma con Papa Francesco. Diverse volte in passato, e soprattutto durante l’Udienza generale, bambini di diverse età si sono avvicinati al Pontefice o lui stesso li ha fatti accomodare accanto o direttamente sulla sua sedia o, nelle udienze in piazza San Pietro, li ha ospitati sulla papamobile per il giro tra i fedeli

