C’è aria d’estate in tutta Italia e con le temperature più calde tornano a farsi vedere le blatte. Questi insetti ripugnanti rappresentano un incubo per molte famiglie, ma anche per numerose aziende. Come prevenirne un’infestazione massiccia in estate? Con la pianificazione di una serie di interventi di disinfestazione: una in primavera ed almeno tre in estate. In cosa consiste questa tipologia d’intervento? Scopriamolo insieme:

Disinfestazione da blatte nella rete fognaria

La disinfestazione da blatte viene effettuata mediante un autoveicolo attrezzato di atomizzatore, in grado di erogare insetticida ad alta pressione, riuscendo così a raggiungere la rete fognaria in profondità.

Viene distribuita una soluzione liquida insetticida non dannosa per l’uomo e altri animali non oggetto della disinfestazione (cani, gatti, uccelli, ecc.). Tale prodotto, regolarmente registrato presso il Ministero della Salute, esplica una triplica azione contro le blatte: snidante, abbattente e residuale. L’efficacia di questo insetticida è data dalla sua speciale composizione:

Cipermetrina , che attribuisce a questo formulato un’elevata persistenza residua

, che attribuisce a questo formulato un’elevata persistenza residua Tetrametrina , che rappresenta uno degli insetticidi meno tossici attualmente presenti sul mercato. Tra i vari piretroidi esistenti, questo possiede la più veloce capacità abbattente. È molto stabile al calore ed alla luce.

, che rappresenta uno degli insetticidi meno tossici attualmente presenti sul mercato. Tra i vari piretroidi esistenti, questo possiede la più veloce capacità abbattente. È molto stabile al calore ed alla luce. PBO, un sinergico che rafforza l’efficacia dei principi attivi, inibendo l’attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della degradazione della molecola di insetticida all’interno dell’organismo dell’insetto.

E se le blatte hanno già raggiunto gli appartamenti? In questo caso bisognerà intervenire con un trattamento totalmente diverso. Si tratta di una disinfestazione mediante l’applicazione di un gel insetticida: discreto, sicuro e letale.

Disinfestazione da blatte con applicazione di gel

Un operatore professionale posiziona piccole gocce di gel insetticida nei punti in cui sono state avvistate le blatte. Queste, scambiandolo per cibo, lo ingeriranno e diventeranno vettori del suo principio attivo. Rientrate nel nido trasferiranno l’insetticida agli altri esemplari, per contatto o ingestione. Le blatte, infatti, sono insetti necrofagi, dunque si nutrono del cadavere dei propri simili. In questo caso, però, il pasto sarà per loro fatale. Il gel insetticida può essere applicato in qualsiasi ambiente: appartamenti, mense, ospedali, aziende. Non rappresenta fonte di pericolo per bambini o animali domestici.

