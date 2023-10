Da questa mattina le forze dell’ordine stanno conducendo un’operazione contro un presunto clan criminale a Caivano e nei comuni di San Marcellino e Aversa, situati in provincia di Caserta. I carabinieri stanno dando attuazione a un ordine di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di 9 persone indagate. Queste devono rispondere di diversi reati, tra cui associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione e altri reati resi più gravi dalla loro connessione con il mondo criminale. Al momento sono in corso numerose perquisizioni in diversi luoghi. L’inchiesta coinvolge anche alcuni membri dell’amministrazione comunale precedente di Caivano.

Luca Frasacco