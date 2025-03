Il 18 marzo saranno 80 anni. Una carriera straordinaria quella di Bobby Solo, tra milioni di dischi venduti e due vittorie al Festival di Sanremo. Nato a Roma nel 1945, si avvicina al rock’n’roll da giovanissimo, ispirato dal mito di Elvis.

Bobby Solo, perché si chiama così

Dopo il trasferimento della famiglia a Milano, ottiene il primo contratto discografico con la Dischi Ricordi. Il suo nome d’arte nasce per caso: avrebbe dovuto essere solo “Bobby“, ma un malinteso con una segretaria lo trasforma in “Bobby Solo“. Nel 1965 vince il Festival con “Se piangi se ridi”, partecipando anche all’Eurovision, e nel 1969 conquista nuovamente Sanremo con “Zingara“, in coppia con Iva Zanicchi. Tra i suoi brani più celebri, oltre a “Una lacrima sul viso”, spiccano “Canta ragazzina”, “Una granita di limone”, “Gelosia” e “Domenica d’agosto”.

Bobby solo e i milioni persi con ‘Una lacrima sul viso’

“Una lacrima sul viso” si rivelò un trionfo incredibile – ha raccontato al Corriere della Sera – Tuttavia, mi hanno privato di quello che oggi equivarrebbe a un milione e mezzo di euro: 50 anni di diritti d’autore svaniti nel nulla. Mi dissero che non potevo firmare il brano a causa della mia età, ma era una falsità. Lo statuto della SIAE stabilisce che basta avere almeno 16 anni, e io ne avevo già 19. Alla fine, la canzone fu registrata a nome di un direttore artistico. Quel soggetto che mi aveva fregato si era mangiato tutto in cocaina e donne in Brasile. Oggi la canzone fa 4 mila euro ogni sei mesi”. A Sanremo però arrivò anche una sconfitta, quando un playback gli costò la vittoria. Rimasto senza voce per l’emozione, Bobby Solo si trovò catapultato dal liceo al palco più prestigioso d’Italia, senza alcuna gavetta alle spalle: “La timidezza e il terrore delle telecamere mi paralizzarono – ha ammesso al Corriere – facendomi perdere completamente la voce. La squalifica fu inevitabile, ma il giorno successivo arrivarono comunque 345mila ordini di vendita”.

Bobby Solo e la rivalità con Little Tony

Sul dualismo con Little Tony, Bobby Solo ha precisato: “Tra noi non c’è mai stata rivalità. Quando sono arrivato a Sanremo con sole 10 mila lire nel portafoglio per mangiare, lui era già famoso e per le serate costava il doppio. Noi volevamo solo condividere l’american dream, il sogno americano del rock”

Chi sono le mogli di Bobby Solo

Sul fronte personale, Bobby Solo è stato sposato con Sophie Teckel, madre di tre dei suoi figli, e nel 2005 ha sposato Tracy Quade, la donna che lui stesso definisce “il vero amore della sua vita”. Insieme hanno avuto un figlio nel 2013.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco