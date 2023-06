Si è spenta all’improvviso Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Lo comunica l’ex premier in una nota. “Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni”, si legge.

La signora Prodi aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Flavia Franzoni e Romano Prodi

La storia d’amore di Flavia Franzoni e Romano Prodi è iniziata tra i banchi dell’Università di Bologna (lui professore, lei studentessa) e si sono sposati nel lontano 1969. Il 31 maggio 2019 hanno festeggiato il loro 50° anniversario di nozze, alla presenza di parenti, amici e degli amatissimi figli Giorgio e Antonio Prodi. Sei i loro nipoti: Chiara, Benedetta, Maddalena, Davide, Giacomo e Tommaso.

A raccontare qualcosa del fiorire del loro sentimento è stato proprio l’ex premier in una vecchia intervista: “Eravamo vicini di casa, ci siamo conosciuti a Reggio e io facevo la corte a Flavia. Lei era bella, io brutto, però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui. Il trucco? La manutenzione. Il segreto è la manutenzione degli affetti, necessaria, perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto“.

Nel 2005 la coppia ha scritto un libro intitolato Insieme, nel quale hanno raccontato alcuni passaggi della loro vita. Premio speciale alla rassegna Capri-San Michele.

Nel 2014 con l’omicidio di Cogne, la signora Prodi è stata coinvolta in una bufera social per la sua omonimia con il cognome di Annamaria Franzoni. In quell’occasione il giornalista Gianluigi Nuzzi aveva precisato: “Annamaria Franzoni non è parente di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Cerchiamo di smetterla di alimentare balle“, smentendo questa ipotesi. La bufala è ritornata a circolare anche nel 2019.

