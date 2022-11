Fine dell’ottobrata e inizio del maltempo, arriva l’autunno e il maltempo come avevano previsto i meteorologi. E a Montella, provincia di Avellino, una vera e propria bomba d’acqua si è scagliata sul paese causando un fiume di fango e detriti che ha invaso le strade del centro del comune. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti in automobile. Proprio questa mattina la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un’allerta meteo gialla fino alle otto di domani mattina.

Sui social sono stati diffusi diversi video che mostrano come il fiume di acqua e detriti stia trascinando con sé tutto ciò che si trovi in strada. In un video (le foto correlate all’articolo sono tratte dai video pubblicati sui social dalle pagine “Non sei irpino se” e dall’Europarlamentare Ignazio Corrao, ndr) si vedono un frigorifero, sedie e altri oggetti travolti dal fiume di acqua. I gazebo e le altre attrezzature allestite infatti per la Sagra della Castagna in corso in questi giorni sono stati trascinati via dall’acqua e dal fango. Allertata la Protezione Civile Regionale e i vigili del fuoco di Avellino.

Gli allagamenti diffusi su tutto il territorio del comune hanno portato l’amministrazione comunale a diramare una nota. “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stands senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso”.

Allagamenti e criticità anche nel salernitano, dove una bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati in una coda di almeno dieci chilometri sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, a partire da Solofra e in direzione Salerno. Alcuni automobilisti sono riusciti a deviare dall’autostrada imboccando lo svincolo di Lancusi. Le autorità stanno monitorando inoltre la situazione dei torrenti Solofrana e Calvagnola, usciti agli argini sulle strade della frazione di Sant’Angelo.

Un automobilista che era rimasto intrappolato nel sottopasso di via Faraldo è stato salvato da volontari dell’Epi, l’ente locale della Protezione Civile. Segnalazioni di criticità anche a Fisciano e Baronissi e in diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese. La Protezione Civile ha diramato su tutto il territorio regionale, fino alle 8 di mattina di sabato 5 novembre, un’allerta meteo per precipitazioni “anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo”.

La nota della Protezione Civile della Campania

Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5 dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.​ Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l’evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione civile.

