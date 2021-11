La pioggia continua a battere sulla Sardegna, in particolare al Sud. La pioggia continua ad allagare le strade e a travolgere le persone. È stato trovato morto l’anziano di cui si erano perse le tracce a Sant’Anna Arresi. L’uomo era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. È subito scattato l’allarme. Squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno subito avviato le ricerche del disperso che è stato trovato nel pomeriggio privo di vita in una canale in località Porto Pino.

I vigili del fuoco sono riusciti a sera a rintracciare 4 cacciatori usciti, nonostante il maltempo, per una battuta nella zona di Sarroch, sempre nel Cagliaritano, e che si erano diretti nell’area di Rio Spagnolu. Altri cinque cacciatori che risultavano irrintracciabili sono stati soccorsi con l’elicottero a Villa San Pietro: i cinque sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant’Anna Arresi.

Sempre nel Sud Sardegna a Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All’interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito.

Le immagini che arrivano da Cagliari sono invece incredibili. L’acqua arriva quasi alle ginocchia. Le strade sono allagate ovunque, soprattutto nella periferia. L’Anas ha riferito che è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 554 “Cagliaritana” a Selargius, in provincia di Cagliari, per un allagamento. La strada è chiusa tra i km 2.9 e 3.6 e il traffico è deviato sulla strada statale “131 dir”. Un intero paese montano del Cagliaritano, Burcei, è senza elettricità.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu disporrà con un’ordinanza la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 15 novembre. Il provvedimento, si dice in una nota del Comune, si rende necessario per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici a seguito delle difficili condizioni meteo. L’amministrazione invita, inoltre, “i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate”. Sempre Truzzu ha polemizzato con il grado di allerta lanciato: “In città sono caduti 104 mm in quattro ore – ha sottolineato il primo cittadino – e avevamo una situazione di allerta gialla: forse sarebbe stato più opportuno un avviso di criticità superiore”.

Anche nell’abitato di Pirri si sono registrate forti criticità nonostante la recente manutenzione delle caditoie e lo svuotamento delle vasche di laminazione.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

