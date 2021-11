Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa ha portato pioggia e freddo su tutta l’Italia. Temporali poderosi si stanno abbattendo su varie zone della penisola. La situazione più critica è in Sardegna. I temporali hanno allagato le strade del Sud della Sardegna e si cerca un disperso.

L’uomo, un anziano, è sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dalla forza dell’acqua. Ora è disperso a Sant’Anna Arresi nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di Maltempo. L’uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. È subito scattato l’allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

Le squadre dei vigili del fuoco, con il nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale, stanno lavorando alla ricerca dell’anziano. Da Cagliari e da Carbonia sono partite le squadre dei vigili del fuoco che hanno raggiunto Porto Pino, località dove l’uomo è scomparso, in brevissimo tempo. Adesso gli specialisti dei pompieri stanno perlustrando tutta la zona e ispezionando il canale alla ricerca del disperso. Al momento non sono state diffuse le generalità.

Un intero paese montano del Cagliaritano, Burcei è senza elettricità, strade allagate in centro a Cagliari, tombini saltati, e la statale 387 chiusa al traffico all’altezza del bivio per Solemins (Cagliari). Il ciclone Mediterraneo continua a fare sentire i suoi effetti tra il Sulcis, il Cagliaritano e tutto il sud Sardegna. A Muravera, vicino a Cala Pira – una nota località turistica della costa sud occidentale, le case sono finite sott’acqua. Non si contano i disagi e i danni per i cittadini: anche in centro a Cagliari alcune case, ma soprattutto gli scantinati, sono stati invasi dall’acqua. A Burcei il Comune ha emanato un avviso alla popolazione che è stato sollecitato l’intervento di riparazione del guasto della rete elettrica che sta colpendo l’intero comune”.

Intanto la Liguria ha prolungato l’allerta meteo Gialla per temporali fino alle 18 di questo pomeriggio sul centro levante. A seguire permarrà su tutta la regione una bassa probabilità di fenomeni forti. Sono attese piogge diffuse e persistenti con instabilità su centro Levante. Dopo una temporanea attenuazione avremo una successiva ripresa delle precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente dalla serata di oggi e almeno fino alla mattinata di domani, lunedi’ 15 novembre. Nelle ultime ore i fenomeni sono stati concentrati sul centro Levante con intensità fino a moderate (24.2 millimetri in un’ora a Portovenere) mentre, nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia). Attualmente deboli precipitazioni interessano la zona di Genova. Ieri un nubifragio si è abbattuto su Genova provocando allagamenti in tante zone, smottamenti e una frana che ha invaso la strada poco prima del sopraggiungere di un autobus di linea.

Dalle ore 2 che il traffico ferroviario tra Porretta Terme, in provincia di Bologna, e Pistoia è sospeso a causa di una frana dovuto al maltempo. Trenitalia ha fatto sapere che, nelle ultime ore, sono intervenuti dei tecnici per ripristinare la viabilità, ma i lavori sono ancora in corso. Non ci sono stati particolari disagi perché, nella notte, nessun treno viaggia sulla linea. Trenitalia ha appena istituito una servizio bus sostituivo sulla linea.

Un fulmine ha colpito ieri sera la facciata della procura di Pisa causando il distacco di un fregio marmoreo: alcuni pezzi dello stesso hanno danneggiato tre auto in sosta davanti all’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno immediatamente accertato che non vi fossero ulteriori danni strutturali. Domani saranno probabilmente eseguiti ulteriori sopralluoghi insieme ai tecnici della soprintendenza visto che si tratta di un edificio storico. Le attivita’ giudiziarie non subiranno interruzioni e gli uffici della procura saranno regolarmente aperti. La pioggia intensa e i violenti temporali della scorsa notte a Pisa e nella provincia non hanno comunque causato situazioni particolarmente critiche.

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina su molti comuni del Salento e su Lecce provocando allagamenti e smottamenti. Tra i comuni più colpiti quello di Castro dove sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia in pochissimo tempo. Il violento acquazzone ha provocato l’allagamento delle strade e alcuni crolli di muretti a secco e di recinzione come quello che delimita il boschetto comunale. Crolli si registrano in zona Zinzulusa e sulla strada panoramica che conduce a Marittima. La situazione piu’ grave si registra a Castro Alta per lo smottamento di una vasta porzione della passeggiata intorno al Castello. Chiuse temporaneamente le strade d’ingresso al paese. Sul posto stanno operando i vigili urbani e i volontari della protezione civile.

