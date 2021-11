“Un disastro, la montagna è scivolata giù a causa degli incendi” ha detto il sindaco del paese in provincia di Latina. La forte ondata di maltempo ha causato gravi danni nella notte, facendo svegliare gli abitanti di Itri sommersi da fango e grossi sassi. Non si registrano feriti ma le squadre di vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile lavoreranno a lungo per ripristinare una parvenza di normalità nel comune pontino.

Case sparse ai piedi della montagna gravemente danneggiate dal maltempo. Un fiume di fango ha invaso il centro del paese e ha lasciato con sé detriti e grossi sassi. I circa 10mila abitanti ora dovranno fare la conta dei danni (ingenti già dalle prime stime dei soccorsi intervenuti).

L’arrivo di questa forte ondata di maltempo era stata segnalata con un’allerta arancione per quanto riguarda il basso Lazio e fortunatamente non ci sono state vittime. Ora il sindaco di Itri, Giovanni Agresti, ha comunicato che “in considerazione delle condizioni metereologiche avverse le scuole resteranno chiuse da giovedì 4 novembre e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed a non sostare nelle aree aperte”.

Il primo cittadino ha dichiarato a Latina Oggi: “Un disastro. Il problema idrogeologico si è palesato in tutta la sua potenza, dopo gli incendi di questa estate, dalla montagna c’è stato l’effetto scivolo nella zona Campiglioni San Gennaro. Da mezzanotte e un quarto siamo al lavoro. Non è esondato il Pontone, siamo dalla parte dei Campiglioni”.

“La montagna è scivolata giù a causa degli incendi. Dalla mezzanotte di ieri sono state recuperate alcune famiglie che erano rimaste isolate, ora ne saranno recuperate altre. Problemi alle persone non ci sono stati, ma il danno idrogeologico è ingente”, ha spiegato il sindaco ribadendo che non ci sono stati feriti, per fortuna.

