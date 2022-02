Siamo amici, colleghi, concittadini, semplici conoscenti di Giancarlo Pittelli, noto avvocato calabrese ed ex esponente politico di rilievo nazionale che da oltre due anni è privato della libertà a seguito di un’inchiesta giudiziaria ancora lontana da una sentenza di primo grado. Non esprimiamo un parere – perché non ne avremmo titolo – sulla qualità di questa inchiesta, sul rigore nell’espletamento delle procedure seguite dagli organi inquirenti, sulla inoppugnabilità delle prove addotte contro l’imputato. Numerosi autorevoli articoli di stampa e addirittura interventi nelle aule parlamentari hanno affrontato questi temi.

Osserviamo però che una così lunga carcerazione preventiva, cioè senza che l’imputato sia sottoposto ad un regolare processo, ai nostri occhi come a quelli di una sempre più larga fetta di opinione pubblica, appare ingiustificabile e soprattutto non coerente con alcuni dei principi cardine dello Stato di diritto e della Costituzione. Ma soprattutto intendiamo attestare, con questo appello la nostra vicinanza, la nostra amicizia – per coloro che gli sono amici – il rispetto per le capacità professionali e intellettuali di Giancarlo Pittelli, di cui danno sufficiente prova oltre quaranta anni di attività forense, amministrativa e politica. Tutto ciò, a prescindere dalla maggiore o minore distanza dalle sue idee politiche.

La sopravvivenza di legami di stima e di rispetto, o addirittura di amicizia, agli effetti – anche mediatici – di un procedimento giudiziario non solo non giunto ad una decisione definitiva, ma neppure ad una sentenza di primo grado, non è solo un’esigenza dell’imputato direttamente interessato, ma un elemento essenziale del tessuto sociale, della sua vitalità ed autenticità. Assistiamo, invece, impotenti allo sconvolgente scadimento dello stato psicofisico di Giancarlo Pittelli a causa della lunga carcerazione preventiva, condizione questa che gli impedisce di poter concentrare tutte le energie nella propria difesa. Non vogliamo che a questo si aggiunga una lesione della sua immagine e un impoverimento delle relazioni costruite in una vita: ciò non ha nulla a che vedere con il rigore nella lotta alla criminalità ma rappresenta solo un regresso civile e sociale che nessuna persona libera può accettare.

Per questo motivo manifestiamo pubblicamente e ribadiamo all’avvocato Giancarlo Pittelli gli immutati sentimenti di rispetto, affetto ed amicizia e opponiamo resistenza ad ogni uso degli strumenti del diritto che produca come effetto l’isolamento della persona e l’inaridimento delle relazioni sociali e affettive.

Per aderire: appelloperpittelli@gmail.com

Enrico Seta Nicola Mazzuca Francesco Peltrone Massimo Sabatino Francesco Virgillo Anna Sgromo Giuditta Sgromo Giovanni Paolo Bernini Bonifacio Giudiceandrea Andrea Nicolosi Francesca Scopelliti Gabriele Albertini Saverio Zavettieri Sergio d’Elia Amedeo Laboccetta Ilario Ammendolia Dimitri Buffa Renzo Magosso Elisabetta Zamparutti Pietro Broglia Tommaso Marvasi Stefano Cherti Giuseppe Cricenti Massimo Dinoia Andrea Rossi Giovanna Mazza Raffaele Guarna Assanti Riccardo Pattofatto Giuseppe Belcastro Vincenzo Comi Antonella Sotira Oliviero De Carolis Lucilla Anastasio Antonio Trimboli Marina Condoleo Ughetta Condoleo Nadia Ielo Antonio Labate Paolo Cerruti Antonio Panico Francesco Acanfora Ernesto Piano Eugenio Minniti Antonio Alvaro Andrea De Bertolini Livia Rossi Sonia Sommacal Giovanni Mastria Patrizio Spinelli Silvana Aversa Pietro La Cava Luigi Pelaggi Concetta Nunnari Nicola Condorelli Pasquale Simari Maria Rosaria Ferrara Francesco D’Ottavio Eliana Zecca Carmen Gualtieri Enrico Marignani Salvatore Galluzzo Valentina Manchisi Maria Brucale Eugenio Spinelli Titti Nunnari Raffaele Vitolo Renato Vigna Maria Teresa Pintus Federico Mancini Ilaria Bonito Anna Pinto Francesco Saverio Mussari Umberto Baccolo Elisa Torresin Marco Costantini Luciano Seta Benedetta Peltrone Anna Chicca Alessandro Seta Marta Corona Elena Bova Stefano Colosimo Francesco Teti Paola Teti Giandomenico Teti Massimo Poggi Giovanna Cesana Fabrizio Ruggiu Maria Giovanna Carbone Maria Luigia Fonte Maria Teresa Laurito Gianluigi Caruso Gabriele Paparo Maria Teresa Fonte Gianni Carbone Maria Antonietta Genovesi Antonella Susanna Gaetana Cognetti Carmela Sutera Maria Teresa Libri Tiziana Larussa Giusy Lavecchia Francesca Alcaro Vincenzo Alcaro Giovanni Pintimalli Elisabetta Rampelli Loris Facchinetti Nello Apa Mario Augello Graziella Peltrone Nino Di Guardo Paolo Consolo Teresa Lanza Gianmario Del Vecchio Gabriella Perri Francesco De Paula Luca De Nardo Alessia Aita Daniela Tranquillo Donatella Monteverdi Claudia Catizone Francesca Aloi Federica Paiar Domenico Albano Valerio Zimatore Giovanni Del Vecchio Giampiero Del Vecchio Gianni Bertucci Caterina Giancotti Giuseppe Concolino Giampiero Ferro Daniela Carrozza Paola Giancotti Giuseppe Scordo Maria Laura Guzzo Amalia D’Audino Giancotti Daniele Cesca Giuseppe Gigliotti Francesco Torcia Francesca Forte Vincenzo Galasso Federico Altilia Francesca Catapano Minotti Elisea Cesana Alessia Alta Vincenzo Mannaioli Chiara Catizone Mario Nicotera Domenico Meddis Stefania Galeotti Loredana Cannistrà Maurizio Barbagianni Francesca Nicotera Aldo Pittelli Francesco Maria Abbonante Rosanna Muscolo Roberta Muraca Claudia Canino Cinzia Pulice Domenico Gareri Teresa Pujia Angelina Masiello Mariantonietta Iorfida Maura Micangeli Marincola Ivano Marino Anna Maiolo Antonio Domenico Marincola Gemma De Salvia Maria Teresa Tranquillo Bernardo Concolino Emanuela Altilia Marco Scarpati Rita Tirinato Emanuela Gemelli Rita Albera Roberto Pio Altilia Paola Nucciarelli Bernardina Procopio Filiberto Concolino Paola Nucciarelli Marcello Barillà Michele Ferrari Maria Nisticò Allegra Scandale de Nobili Alfredo Gigliotti Carlo Barbalace Francesca Talerico Federico De Paula Concetta Furfaro Simone Melina Esmeralda Amendola Daniela Corigliano Maria Rosaria Tucci Maurizio Di Filippo Loredana Volpe Rita Tirinato Angelina Masiello Graziella Ferragina Antonella Giancotti Salvatore Mungo Marinella Giordano Stefano Proto Giuseppina Fersini Ida Roberta Corsi Andrea Maria De Nardo Andrea Fava Ketty Del Vecchio Ilaria Pullano Filiberto Serraino Antonio Di Giulio Gregorio Iannone Bruno Tindari Iovine Salvatore Condito Emanuela Grillone Stefano Cherti Annamaria Fina Rosa Alba Aversa Irene Zucconi Galli Fonseca Teresa Camastra Pamela Vatrella Salvatore Vatrella Andrea Mastursi Angela Sorrentino Luigia Mastursi Ermelinda Mastursi Bruna Mastursi Cinzia Casolaro Marisa Grillo Antonio Trimboli Francesca Palombili Ines Mannarino Maria Anastasi Tiziana Mattace Adriana Mazzacane Stefano Gigliotti Francesca Carito Rosaria Vaccaro Emmanuele Frangella Aria Traversa Salvatore Longo Angelo Dilorenzo Luca Abbonante Barbara Frezza Irene Vatrella Ugo Marino Maria Carmela Aiello Riccardo Colao Flavia Paparazzo Caterina Iannone Francesco Iannone Antonio Vatrella Rossana Pittelli Alga Condoleo Armida Decina Daniele Rocca Gregorio Viggiana Alfonso Pucci Francesca Vatrella Elisabetta Pellegrino Umberto Baccolo Elisa Torresin Rosetta Ardettini Emilia Rosa Pascali Rossella Capitelli Vincenzo D’Amore Maria Antonietta Sorrentino Carla Torcia Camilla Torcia Alessandro Carta Giuseppe Antonio Ferraina Stella Giampà Guido Frangipane Viviana Minghelli Sandra Pascali Maurizio Pistorio Salvatore Pennica Elisa Anastasio Irene Sisi Rocco Femia Annamaria Aloisi Antonella Greco Roberto Corbo Fabio Scartaghiande Fabio Massimo Calvagna Simonetta Di Pillo Giuseppe Tassone Raffaela Sestito Adolfo Riitano Alessandro Marullo Benedetta Marullo Antonella Allegrini Massimo Oliva Noemi Oliva Antonello Mosca Lidia Monicucci Paolo Canale Andrea Santoro Marisa Lombardi Comite Manuela Verdesi Ornella Pastore Adele Cellini Sergio Bassi Francesco Panaro Alberta Zito Antonio Zito Ilaria De Vito Antonella Condanni Nicola Monteleone Adriano Cirulli Maria Paola Lo Russo Isabella Tassoni Matteo Arcuri Silvia Rivelli Manlio Verdone Francesca Arienti Alessandro De medici Pierluigi Tassoni Giorgio Tassoni Giammarco Tassoni Wanda Gervasi Marco Di Stefano Marina Simeone Pierluigi Gallo Stefano Bouchè Lina Lucci Gennaro Succolo Alessandra De Marco Alessandra Schipani Massimo Massaccesi Monica Masoni Anna Mancuso Francesca Sanseverino di Marcellinara Pasquale Puzzonia Paolo Suriano Cinzi Zampogna Gabriella Moniaci Gianfranco Merli Gerlando Cuffaro Maria Teresa Aversa Giannandrea Procopio Pier Luigi Pascali Iole De Stefano Luigi Pascali Francesca Bove Maria Concetta Capriglione Gregorio Aversa Ivan Sacchi Tommasina Bianco Susanna Antignano Roberta Giuditta Giuseppe Nobile Vincenzo Fiarè Argira Francesca Morabito Giuseppe Nobile Massimiliano Assi Gaetano Russo Saverio Fiarè Raffaele Bevilacqua Raffaele Savaglio Chiara D’Amato Michele Proto Gianbernardo Concolino Antonio Coniglio Sabrina Renna Enrico La Delfa Alessandro Ferrari Caterina Manai Maria Esposito Carla Valentino Paolo Milano Gabriella Bevere Fabio D’Andrea Gerardo Mattace Marina Gervasi Dario Cigliano Luigi Giliberti Antonio Grieco Angelo Saviano Umberto Lerro Claudio Renzullo Ileana Longobardi Luigi Branchini Cinzia Mottola Raffaele De Salvia Giuseppe Nicotera Luciano Ceccoli Anna Finelli Patrizia Ciacci Monica Sestito Emilio Truglia Mario De Rosa Mariella Mazza Sanseverino Mariagrazia Nisticò de Giorgio Sergio de Giorgio Clorinda Conti Eduardo Visone Gianluigi Ricciolio Alessandro Genovese Giovanni Susanta Simona Squillace Clelia Susanna Stefania Lavecchia Teresa Spadafora Francesco Paolo Procopio Valentini Marina Agostini Marisa Castello Armando Castello Maria Battaglini Maria Luisa Garo Giuseppe Garo Giulia Benedetti Elvira Ciacci Vittorio De Franco

Michela Pugliese Gabriella Zambotto Salvatore Zoccali Ercole Massara Fabrizio Ranieri Pietro (Ninni) Speranza Andrea Rinaldi Antonio Giancotti Lucia Denza Rocco Agostino Giulia Arcuri Corrado Marvasi Dante Picca Caterina Sinatora Giovanna Marini Agostini Elisabetta Fiale Valeria Micali Fabio Galosi Gerry Danesi Paola Mottola Donatella Aloisi Nicoletta Blandini Maria Antonietta Iorfi da Rosa Felicetti Iosetta Talarico Fernando Marascio Matteo Marascio Mariagrazia Padiglioni Giampiero Agostino Guglielmo Esposito Ciriaco Viggiano Roberto Aita Ugo De Carlo Pippo Maimone Patrizia Volpicella Ester Michienzi Marco Spera Martina Aloi Gabriella Celestino Mario Pantaleone Alessandro Algardi Innocenzo Procopio Anna Teresa Sacco Emanuele de Giorgio Andrea de Giorgio Eleonora de Giorgio Maria Luisa de Giorgio Maria Teresa Frigo Sergio Anzaldi Anna Armone Maria Viscomi Antonella Federico Rosa Criscuolo Bruno Grieco Maria Concetta Valentino Alba Falvo Angela Paola Squillace Francesca Vagnato Roberta Susanna Domenico Celi Rosamaria Petitto Daniela Lavecchia Massimiliano Cajazzo Carlo Canè Bernardo Bertucci Silvia De Santis Rosalba Paletta Paola D’Angelo Michele Nitoglia Elisabetta Zannoni Anna Tullelli Livia Scichilone Attilio Olimbo Raimondo Maira Stefania Elisabetta Diletta Mercurio Daniela Carito Rodolfo Carpino Giovanni Fortino Luciano Torchia Gianni Pilò Annarita Aiello Andrea Lombardo Violante Susanna Franco Arcuri Patrizia Ferragina Giovanni Pugliese Settimio Pavone Antonella Rodomisto Maria Grazia Marvasi Francesca Salerno Alessandro Gentile Ada Zaccone Elio Vitale Alessandra Vitale Arianna Vitale Paolo Lostumbo Riccardo Elia Rosa Alfi eri Giovannangelo Fortino Donatella Corleo Sandra Tassoni Emilio De Ring Ranieri Gian Paolo Stanizzi Gianni Sorgenti Rocco Femia Ermanno Mamone Tony Mazzacua Maurizio Eufemi Franco Curcio Pina Pellegrino Antonella Rodomisto Enzo Procopio Elena Console Bruno Arnò Giuseppina Tolomeo Sergio Di Nardo Giuseppe Squillace Laura Valeriani Rita Gallelli Aida Paparazzo Sebastiano Iannini Stella Ghersina Graziano Arnulfo Armida Pisanelli Serena Lacaria Francesco Paolo Colosimo Pietro Scalamandrè Ebe Costanza Vittori Antisari Luigi Mazza Filiberto Passanante Claudio Soligno Mariano Sessa Gaetano Vassallo Vincenzo Marvasi Vincenzo Speziali Isabella Toraldo Francesco Antelmi Raffaella Anello Carmen Napoli Paolo Maruca Fabrizio Carpanzano Bernardo Bertucci Antonio Bertucci Vincenzo Pullano Alessandra Albanese Aldo Carpanzano Elisabetta Cianfriglia Maselli Luciana Poggi Paola Gualtieri Carmela Valente Luigi Mazza Sergio Scarpino Mariano Carpanzano Sergio Orlanduccio Lucia Rango Maria Antonietta Iorfi da Pasquale Talarico Gianfranco Simmaco Francesco Giancotti Salvatore Rizzo Pina Caruso Giacomo Di Carlo Renato Zavaglia Rossella Carotenuto Ettore Allotta Emanuela De Francesco Manlio Celi Raffaele Pelle Chiara De Ruggiero Mirella Savarese Francesco Speziali Filippo Pecorari Giulio Marini Agostini Francesco Marini Agostini Luigi Michele Folino Silvia Crisafi Alessia Scandale Valeria Trincia Pina Speziale Ugo Speranza Caterina Caòabrò Ivana Nocera Daniela Carito Franco Montalto Angela Pugliese Giuliana Gioffrè Rocco Mottola Dario Tedesco Domenico Ivan Grattà Alessandra Angeli Saverio Minieri Antonio Ludovico Gregorina Camastra Raffaele Ciurleo Giuseppe Cerminara Teresa Rotundo Letizia Tarantino Gerardo Mancuso Giovanni Pilò Andreina Basanisi Nicola Ventura Sabatino Attilio Benincasa Marilina Intrieri Giuseppe Napoleone Federica Bellamena Giorgia Bellamena Giuseppe Lo Presti Mariadonata Bellavia Maria Pia Fava Daniele Esposito Ennio Paone Emanuele Mazza Stefano Rossi Francesco Totino Raffaele (Lello) Calio Stefania Galeotti Francesco Colosimo Marco Cristiano Vincenzo D’Anna Lidia Benedetti Giovanni Carlo Olimbo Olga Olimbo Liliana Minervini Gregorio Maiolo Nicoletta Ianni Ermanno Mamone Andrea Concolino Rossella Anastasio Andrea Bitonti Filippo Vasta Vico Vicenzi Vincenzo Martino Saverio Pizzi Rosario Mancuso Giuseppe Samaritano Fernando Rocca Riccardo Benvenuto Giuseppe Romiti Federico Tarantino Luisa Susanna Maria Teresa Madia Fulgenzio Procopio Maria Concetta Mazza Rosa Viscomi Antonio Ludovico Gregorina Camastra Rosa Viscomi Vincenzo Sgromo Federica Gualtieri Alberto Tiriolo Antonio Corea Vito Bordino Michele Giglio Pietro Marino Ester Michienzi Lucia Rango Lucia Toto Flora De Nardo Loredana Surace Giovanna Raffaelli Silvia Forestieri Francesca Ciliberti Raimondo Garcea Franco Greco Luigi Antonini Vincenzo Cristofaro Giuseppe Ciliberti Pietro Cartoni Giuseppe Muscolino

L'appello per l'avvocato

© Riproduzione riservata

Redazione