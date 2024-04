“Alla Lega serve un nuovo leader“. Lapidario il commento di Umberto Bossi, il fondatore della Lega in occasione dei 40 anni del Carroccio festeggiato con un gruppo di fedelissimi e il figlio Renzo nella sua villa di Gemonio, in provincia di Varese. Per il Senatur “serve un nuovo leader che vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale”. Su chi potrebbe succedere a Matteo Salvini, Bossi lancia non si sbilancia ma lascia intendere di gradire l’attuale ministro dell’Economia e delle Finanze: “Se Giancarlo Giorgetti potrebbe sostituire Salvini? Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente se no lo massacrano” ma “se la base non approva i programmi, non vai da nessuna parte. Diventa una bolla di sapone”.

La Lega del nord contro Salvini: “Da 12 anni non esiste il Carroccio”

Festeggiato con una torta di cioccolato, l’82enne deputato leghista fa sapere di non aver sentito Salvini: “Mi aspettavo che senza dire niente comparisse”. Poi il nuovo affondo: “Non voglio parlare di Salvini, ha preso la sua strada. Quando uno perde la strada, le idee vanno avanti sulla gambe degli uomini ed evidentemente non può riprendere la strada che abbiamo battuto.

Con il Senatur presenti anche Roberto Castelli, Paolo Grimoldi e Giuseppe Leoni. Parole contro l’attuale segretario leghista anche da parte di Modesto Verderio, primo autista di Bossi e militante storico della Lega: “Salvini è un traditore, da dodici anni la Lega non esiste più. Salvini ha tradito tutti i nostri ideali”. Bossi ricorda le origini del Carroccio, un “movimento più vicino al popolo” con “una base popolare”. Poi il nuovo affondo: “Noi abbiamo cominciato dal Comune di Varese ma io domani a Varese per i festeggiamenti con Salvini non ci sarò”.

Crippa con il Capitano: “Rimarrà nella storia”

Parole che al momento non vengono commentate dal diretto interessato. A difendere l’operato di Salvini ci pensa Andrea Crippa, fedelissimo del vicepremier, che in vista del congresso dopo l’estate commenta: “Faremo le valutazioni quando ci sarà il congresso: io esplicito il mio voto, se si candida Salvini io voto Salvini. Perché secondo me senza Salvini in questo momento non esisterebbe più la Lega – dice Crippa – Bossi ha creato la Lega, Maroni l’ha salvata e Salvini l’ha rilanciata. Siamo arrivati al 35% con Salvini e tra poche settimane si approva l’Autonomia. Quello che ha fatto Salvini rimarrà nella storia della politica e della Lega”.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo