Tragedia Bovisio Masciago nella provincia di Monza-Brianza, dove dopo una lite di coppia Marco Magagna, 38 anni, è stato ucciso con una coltellata al torace dalla compagna, Stella Boggio, 33 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Stella avrebbe colpito l’uomo al petto, causandogli una ferita fatale. L’ultimo atto della lite si sarebbe consumato attorno alle due e trenta di notte, in soggiorno. Dopo l’aggressione, la donna ha chiamato i numeri di emergenza 112 e 118, ma i soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto salvare la vita dell’uomo, che è stato dichiarato morto al suo arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

Omicidio Marco Magagna, la compagna: “Mi ha aggredito, mi sono difesa”

In caserma dai carabinieri Stella ha dichiarato: “Mi ha aggredito, mi sono difesa”. Dalle testimonianze dei vicini, che hanno descritto un rapporto di coppia caratterizzato da litigi frequenti e accesi, spesso accompagnati da urla udibili anche durante la notte. Tali episodi avevano spinto alcuni condomini a segnalare la situazione all’amministrazione dello stabile.

Chi è Stella Boggio, la donna che ha ucciso il compagno per difendersi

La coppia non aveva figli insieme, ma Stella, designer di interni, era madre di un bambino nato da una precedente relazione. Non risultano denunce pregresse per violenze, ma gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Monza, stanno approfondendo la dinamica dei fatti, avvalendosi anche delle testimonianze di vicini e conoscenti per fare piena luce sulla vicenda. Non risultano pregresse denunce ma il rapporto tra i due era diventato burrascoso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione