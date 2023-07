Una ragazza di 23 anni, Brenda Cuomo, è scomparsa nel nulla, fin da venerdì sera, nel Salernitano. La giovane, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020, secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, non aveva problemi di droga o depressione.

Nella tarda serata di sabatola denuncia della scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello. I militari si sono messi subito al lavoro per ritrovare la giovane. Insieme a lei, non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca.

Nessuna pista viene tralasciata o esclusa. Le indagini, dopo la denuncia, sono passate ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. I militari stanno ascoltando in queste ore amici e parenti.

Inquieta e preoccupata, turbata per qualcosa: così descrive la ragazza chi la conosceva bene. Il cellulare della giovane è stato ritrovato in casa ed è al vaglio dei militari, mentre non vi è traccia del portafogli con i documenti.

Non sembra, secondo le prime notizie riferite, che la 23enne avesse un fidanzato o alcuna storia sentimentale nota ai genitori. Sui social rimbalzano gli appelli delle amiche, di chi la conosce e soprattutto della mamma, Monica, disperata per quanto accaduto. Sul suo profilo Fb scrive: “Cuore, voglio solo svegliarmi….torna da mamma ti prego!! Aiutatemi!“.

L’ultimo contatto con i familiari risale alle 14.30 di venerdì, quando la giovane ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima e si era molto dispiaciuta per questo.

La giovane fa la commessa in un negozio della zona orientale della città. Secondo fonti investigative, però, non sembra plausibile che questo abbia potuto scatenare l’allontanamento. La madre, tornata a casa la sera dal lavoro, non ha trovato la figlia e, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa.

Voci che si rincorrono parlano anche di un avvistamento fuori dalla provincia di Salerno: nelle ultime ore giunge la notizia che l’auto della giovane sarebbe stata avvistata a Napoli.

