Tre ore steso in fondo alle scale mobili, con una gamba rotta, in attesa dei soccorsi. È quanto successo nel centro di Roma, a Termini, questa mattina verso le 11. Vincenzo S., un turista milanese di 78 anni, è caduto su una delle due scale mobili che collegano il piano terra alla Galleria di destra della stazione Termini.

La caduta sulle scale mobili e l’attesa

In queste tre ore sono state diverse le chiamate ai numeri di emergenza, ma nel frattempo nessun soccorritore si è visto alla stazione. Alcuni poliziotti hanno fermato il traffico dei turisti nei pressi delle scale mobili, creando una sorta di “cordone di sicurezza” intorno al ferito, dandosi il cambio visto il lungo periodo di tempo intercorso. Le forze dell’ordine hanno confortato l’uomo, così come alcuni negozianti vicini gli hanno offerto dei generi di conforto.

Solo dopo tre ore, Vincenzo è riuscito a salire su un’ambulanza che lo ha portato all’Umberto I dove ora sta ricevendo i controlli necessari per la sua sospetta frattura (o rottura) della gamba. La moglie, Gabriella, ha specificato che i due stavano salendo nella galleria per passare il tempo prima di prendere il treno di ritorno verso Milano. “Ora mio marito è all’Umberto I dove lo stanno sottoponendo a esami radiologici”, ha spiegato la moglie, che ha ringraziato tutti “per la gentilezza”.

I tempi lunghi per l’ambulanza

Secondo quanto riporta l’Adnkronos Salute, il problema per cui le squadre di soccorso negli ultimi giorni sono in affanno è da ricondurre all’incendio dell’ospedale di Tivoli, con l’esigenza di trasferimento dei pazienti in altre strutture sanitarie, ma anche all’aumento dei casi di Covid e di influenza, che hanno portato numerosi pazienti a essere ospedalizzati. Elementi che aumentano i casi e le segnalazioni anche all’Ares 118, tanto da far allungare i tempi di risposta degli operatori.

Redazione

Luca Sebastiani