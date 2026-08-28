Tutto vero. Il Chelsea sta per prelevare Ahanor dall’Atalanta per 48 milioni di euro. Sarebbe il secondo colpo italiano del proprio calciomercato, dopo aver preso Marco Palestra per 60 milioni, di rientro a Bergamo dal prestito al Cagliari. Ora i Blues hanno guardato di nuovo in casa della Dea, e il difensore si trasferirà a Londra per 45 milioni di base più 3 di bonus. Manca solo l’ufficialità, ma la trattativa sembra essere agli ultimi dettagli.

I numeri di Ahanor

Ahanor è un difensore di 18 anni cresciuto nel Genoa, pronto a lasciare l‘Atalanta dopo essere arrivato la scorsa stagione per 20 milioni di euro. Attualmente sta recuperando da un fastidio alla coscia destra rimediato in allenamento lo scorso 12 agosto. Con Sarri non ha ancora collezionato minuti in queste prime partite della stagione 2026-2027. In totale, ha collezionato sotto la guida di Juric prima e di Palladino poi 35 presenze in maglia nerazzurra, collezionando un goal in Coppa Italia proprio contro il suo Genoa.

Il punto su Rowe

Come è noto, anche Jonathan Rowe è in partenza da Bologna, e negli ultimi giorni proprio l’Atalanta ha messo gli occhi su di lui. Ma i rossoblu sembrano aver alzato un muro sul proprio tesserato, nonostante i dirigenti della Dea abbiano avuto anche un confronto con gli agenti del calciatore nella giornata di martedì. Il Bologna si sta muovendo per cercare delle alternative, segno che sarebbero disposti a cedere l’inglese, ma solo per un sostituto all’altezza. L’Atalanta ha messo sul piatto 40 milioni di euro, ma se prima la squadra di Tedesco non si attrezza per rimpiazzarlo a modo Rowe rimane dov’è. La Dea non aspetterà per sempre, e si è già mossa alla ricerca di altri profili.

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Riccardo Tombolini