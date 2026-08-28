Meno quattro. Quattro giorni al gong del calciomercato e Tony D’Amico sta cercando di regalare l’ultimo colpo in extremis a Gian Piero Gasperini. La stagione entra nel vivo, lunedì la trasferta di Lecce, poi l’Atalanta in casa, infine l’esordio in Champions League, sempre all’Olimpico, contro gli alieni del Real. Il ds della Roma vuole dunque consegnare al tecnico il famoso trequartista sinistro di piede destro richiesto, e se fino a ieri il primo indiziato sembrava Fofana, oggi risalgono vertiginosamente le quote di Gittens del Chelsea. I Blues potrebbero farlo partire in prestito, così che l’allenatore di Grugliasco possa essere accontentato. Ieri nel post sorteggio di Champions a Montecarlo ha parlato a riguardo il nuovo Ceo giallorosso, John Galantic: “I vincenti sono sempre esigenti, meglio così. Siamo vigili fino al termine del mercato per qualche opportunità, ma Gasperini ha detto anche che è contento dei giocatori che sono arrivati. Siamo più forti dell’anno scorso“.

L’offerta della Roma e i dubbi

Per Jamie Bynoe-Gittens la Roma aveva già offerto una cifra complessiva di 40 milioni di euro spalmati in 3 milioni per il prestito e in altri 37 per un eventuale diritto di riscatto. Da ieri a oggi sono dunque scese le quote per Fofana, questo perché i giallorossi hanno dovuto fare delle riflessioni sulla sua condizione fisica, dato che l’anno scorso ha rimediato un infortunio alla caviglia simile a quello che ha tenuto a lungo lontano dai campi Evan Ferguson. Sempre per quanto riguarda gli attaccanti, Robinio Vaz è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Hull City per un prestito oneroso a 2 milioni di euro.

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Riccardo Tombolini