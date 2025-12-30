Il costo del cartellino non si avvicina minimamente a quello di Zirkzee, e questo basta a dargli un vantaggio per i saldi di gennaio. Gasperini freme e Raspadori arriva in soccorso: sarà con ogni probabilità l’attaccante dell’Atletico Madrid il primo nome a rinforzare il reparto offensivo della Roma, alla disperata ricerca dei due sostituti di Ferguson e Dovbyk, le grandi delusioni di inizio stagione (il primo per un impegno e una condizioni fisica altalenante in questi mesi, e il secondo che ha continuamente mostrato evidenti carenze tecniche) pronti a fare le valigie in qualsiasi momento.

Calciomercato Roma, arriva prima Raspadori

Raspadori ha scelto la Roma senza pensarci troppo. Il poco spazio a Madrid, dove era arrivato in estate per 22 milioni di euro più altri 4 di bonus e la necessità di convincere Gattuso ad essere convocato per un’eventuale mondiale lo spingeranno al ritorno in patria dopo appena sei mesi, scrollandosi il cholismo dalle spalle. Con un altra prima punta in arrivo a Trigoria, Raspadori verrebbe impiegato dietro il centravanti, o meglio, intorno a quest’ultimo, sfruttando le sue qualità tecniche per dare un senso allo sforzo fisico degli esterni. È una Roma infatti che eccezion fatta per l’ultima partita con Genoa, fatica a fluidificare il gioco negli ultimi venti metri, per questo Gasperini è sicuro di riuscirne a fare un perno dell’attacco. Ma la trattativa non è ancora chiusa.

Roma-Atletico Madrid, trattativa per Raspadori: un folletto per Gasperini solo dopo la Befana

Il giocatore è pronto a vestirsi di giallorosso ma allo stesso tempo non si impunta per lasciare Madrid. Dei recenti colloqui con l’allenatore dei colchoneros non c’è traccia, ma la trattativa tra i due club assorbe gran parte delle giornate di Massara, che avrebbe studiato una formula fantasiosa per trasformare un prestito in acquisto automatico rimandando il più a lungo possibile l’esborso definitivo. L’Atletico è al corrente della proposta della Roma, tituba e ha già fatto capire ai giallorossi che gradirebbe un maggiore sforzo. La risposta arriverà a breve. Sarà un affare da almeno 20 milioni, una pista che attualmente è senza concorrenza e che potrebbe chiudersi entro i prossimi 7-10 giorni. Gasperini scalpita.

