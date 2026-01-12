Al 12 gennaio il calciomercato della Roma non ha ancora registrato movimenti. Nonostante le evidenti carenze offensive, Gasperini non può ancora fare affidamento su un rinforzo in attacco, con Dovbyk infortunato per un periodo di tempo non precisato e Ferguson destinato a saltare almeno il prossimo impegno di Coppa Italia di martedì sera contro il Torino. I giallorossi sono senza una punta di ruolo e tra il blocco del mercato in uscita del Manchester United, che ha sospeso la vendita di Zirkzee, e il giochino di Raspadori (che evita di dare una risposta definitiva e ufficiale da più di dieci giorni, nonostante tutto faccia propendere per il ‘no’), il ds Massara sta lavorando su altre piste.

Chi è Robinio Vaz, nuovo obiettivo della Roma

La novità del lunedì riguarda sempre una trattativa in attacco, dove il nome caldo è quello di Robinio Vaz, punta francese classe 2007 del Marsiglia, alla ricerca di maggiori presenze e soprattutto di minutaggio, obiettivi difficili da raggiungere nell’attuale contesto in rosa dove è chiuso dalla concorrenza di Amine Gouiri e Pierre-Emerick Aubameyang, con Roberto De Zerbi che non lo considera un elemento centrale del proprio progetto tecnico. Il giovane, alla prima stagione tra i grandi, da settembre ad oggi ha collezionato quattro apparizioni in Champions League, è stato tre volte titolare in campionato ed è subentrato in altre 11 occasioni, con 2 gol e una doppietta.

Calciomercato Roma, vicina la chiusura per Robinio Vaz

Una situazione che ha spinto l’attaccante e il suo entourage a valutare seriamente un’uscita, arrivando al punto di chiedere di non allenarsi assieme al resto della squadra. In questo scenario si è inserita con decisione la Roma, che ha individuato nel giovane francese un obiettivo di mercato strategico per il presente e il futuro.

La trattativa tra i due club sarebbe alle battute finali: nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti tra i direttori sportivi delle due società, con il giocatore che ha già dato il proprio ok al trasferimento in giallorosso. La Roma è vicina all’accordo con il Marsiglia per il trasferimento sulla base di 25 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, con la formula di prestito con obbligo di riscatto. Gasperini ha bisogno di alternative in attacco, al più presto.

