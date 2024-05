Una serie di giocate su un evento impronosticabile: l’espulsione di un giocatore in panchina. La nuvola del calcioscommesse si abbatte su Bari e costringe la procura della Federcalcio ad aprire un fascicolo d’inchiesta sul giocatore del biancorossi Nicola Bellomo, che nel corso della gara di play-out dello scorso 23 maggio contro la Ternana, mentre la sua squadra si giocava la permanenza in Serie B, è stato espulso per proteste dopo un litigio con un raccattapalle al 33’ del secondo tempo. I galletti vincevano 3-0, e avevano la salvezza in tasca.

L’indagine – che coinvolgerà anche l’Agenzia delle Dogane e Monopoli – parte dopo uno strano flusso di puntate. In una ricevitoria di Bari infatti, più giocatori si sono precipitati a scommettere 50 euro sul rosso. L’evento era pagato 24 volte la posta (1200€ di vincita con una singola banconota spesa).

L’evento viene confermato dal Fatto Quotidiano che è stato in grado di verificare che le scommesse circolate sui social sono autentiche, ma il flusso non avrebbe superato i limiti per far scattare – in un primo momento – l’allarme. Nel web intanto, su un forum di tifosi di Terni, circola una foto delle ricevute. Seimila euro con 300 giocati. Se ne vedono almeno cinque tutte uguali ma per gli scommettitori – sui canali legali – è sorto un problema: la vincita non può essere incassata perché il bookmaker non permette di farlo se il giocatore non è entrato in campo. Obbligando la cassa a rimborsare la puntata. Immagine fake o reale? In ricevitoria intanto nessuno sembra essersi arricchito dopo il rosso di Bellomo.

