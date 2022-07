Se da una parte le recenti grandinate e le piogge intense hanno scombussolato l’Italia negli ultimi giorni, dall’altra il clima è diventato più mite e l’aria più respirabile. Un po’ di tregua dopo che nei giorni scorsi le temperature sono arrivate a toccare i 40 gradi. Il clima resterà mite ancora per una settimana. Ma il caldo africano tornerà a imperversare dal 15 luglio. L’estate 2022 sarà da record di temperature.

Il clima mite della prossima settimana sarà dunque solo una felice parentesi. Il bel tempo senza eccessi terminerà il 15 luglio quando arriverà l’ondata di caldo più potente dell’estate 2022. Dopo l’ondata di temporali, sull’Italia torna l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa. Gli effetti si faranno sentire già da sabato 9 luglio quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutto il Paese (faranno ultimi rovesci al Sud), nonchè temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori. Quindi, caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane.

Al Sud, specie sui versanti adriatici e ionici, ci aspettiamo anzi una ventilazione piuttosto vivace e frizzante dai quadranti settentrionali, la quale mitigherà ulteriormente le temperature. L’alta pressione delle Azzorre ci terrà compagnia anche domenica 10 garantendo una pressochè totale stabilità atmosferica con sole e temperature sostanzialmente in linea con il periodo: sono attese punte massime intorno ai 28/32 C nelle principali località del Centro-Nord, anche qualche grado in meno sul versante adriatico e al Sud. Ilmeteo.it tuttavia, non ha buone notizie per la prossima settimana: infatti, l’Alta delle Azzorre riuscirà a mitigare il clima solamente fino a mercoledì 13, dopodichè sarà ancora l’anticiclone africano a dettare legge sul nostro Paese. Secondo le ultime proiezioni, da giovedì 14 e per almeno i dieci giorni successivi il nostro Paese verrà investito da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’estate 2022.

Ad annunciarlo il meteorologo Mattia Gussoni, de ‘iLMeteo.it’. Sarà quindi una un’autentica fiammata. Gli esperti stimano per la pianura padana (quindi Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara etc), la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) temperature superiori ai 38-39 C già da venerdì 15 e almeno fino al 22 luglio. Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti per ora valori inferiori di qualche grado. Naturalmente assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali (ovvero con temperature sempre sopra i 20 C).

Le raccomandazioni per i bambini

Con uno dei più lunghi periodi di caldo torrido in vista, NHS Sheffield Foundations Trust ha dato delle linee guida per i genitori da seguire con i figli. “Assicurati che i tuoi bambini bevano molta acqua per mantenersi idratati. Ricorda che bere poco e spesso è meglio. Non permettete ai vostri bambini di stare al sole per lunghi periodi e non lasciarli mai in macchina in una giornata calda. Riposare all’ombra e trovare luoghi freschi è importante. Quando sono al sole, i bambini dovrebbero indossare abiti leggeri che coprano il più possibile la loro pelle. Anche se sono coperti, assicurati che siano ricoperti da una crema solare ad alto fattore”. Inoltre gli esperti hanno evidenziato che i primi sintomi di un’insolazione sono mal di testa e irritabilità. “Se ciò accade, dovrebbe essere portato in un luogo ombreggiato e il più fresco possibile: Togli tutti i vestiti che puoi, dai acqua da bere e falli riposare”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro