La lettera di Claudio Signorile pone una questione che non può essere elusa: la diaspora socialista e la frammentazione della sinistra riformatrice sono diventate un problema politico prima ancora che organizzativo. L’appello all’unità è necessario, ma oggi non basta la ricomposizione. Occorre capire quale cultura politica debba animarla e, soprattutto, quale prospettiva debba aprire. L’appello deve rivolgersi ai socialisti e ai socialdemocratici, alla tradizione di Palazzo Barberini, ai riformisti che dentro il PD vivono una condizione di sofferenza e a quella parte della sinistra che non si riconosce nell’attuale offerta politica. Il tempo storico è cambiato.

La stragrande parte della sinistra oscilla intorno al cosiddetto campo largo, privo di una compiuta identità politica, nel quale la conquista del potere rischia di diventare il principale elemento di coesione. Il socialismo, invece, non può limitarsi a difendere il proprio passato. Deve misurarsi con il futuro: un socialismo all’altezza dei tempi, capace di tenere insieme libertà, Stato di diritto, giustizia sociale, mercato e responsabilità pubblica, migrazione, innovazione e protezione sociale. Viviamo tempi malvagi, segnati da guerre e disuguaglianze che alimentano una frattura profonda tra governanti e governati. In Italia questa frattura si manifesta anche nella crescente disaffezione al voto. La crisi è anche un deficit di classe dirigente e di governo. L’Europa paga la crisi dei socialisti e dei popolari, che per decenni hanno governato insieme, mentre una destra inedita, sempre più egemonizzata da pulsioni sovraniste e antieuropeiste, ne erode il consenso. Per decenni l’Europa ha potuto contare sull’ombrello strategico americano e sulla NATO, finendo per guardarsi l’ombelico.

L’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha imposto agli europei nuove responsabilità sulla difesa e sui rapporti commerciali. Serve una cultura di governo con un cambio di paradigma, non omologata ai partiti tanto di maggioranza quanto di opposizione, capace di interpretare lo Zeitgeist in chiave riformatrice. Il rassemblement di una sinistra riformatrice non può considerarsi autosufficiente né chiudersi dentro il proprio perimetro, tanto più in assenza di una compiuta Weltanschauung. Deve avere, al contrario, la forza e l’ambizione di stringere alleanze in vista delle elezioni del 2027, assumendo una postura nettamente antagonista al bipopulismo e aprendosi a tutti coloro che non intendono essere rinchiusi nella camicia di forza del bipolarismo.

In questo quadro, chi oggi ha un jolly in mano è Carlo Calenda. Azione dispone di un gruppo parlamentare, mentre la nuova disciplina per la presentazione delle liste rischia di diventare una legge capestro per le formazioni prive di rappresentanza parlamentare, gravate da un numero eccessivo di firme. È positivo che Calenda sia rimasto fuori dal bipolarismo: proprio questa autonomia può rendere possibile un’alleanza, con la Federazione dei Riformatori a presidiare quello spazio politico alla sua sinistra, di cui fanno parte Socialismo è Libertà e il PRI. Ma la situazione politica potrebbe essere meno lineare di quanto oggi appaia. Il bipolarismo sembra solido e coeso, ma potrebbe non esserlo fino al 2027: le alleanze potrebbero assumere geometrie variabili. A destra c’è Vannacci, fattore di competizione interna; a sinistra c’è Conte, pronto a prendere il volo nel caso in cui non si trovasse un accordo sull’Ucraina e se fosse lui il candidato a Palazzo Chigi. A quel punto, che farà Calenda? Ha sempre respinto l’alleanza con il PD per la presenza del M5S, ma ha saputo mantenere con Meloni un rapporto di fair play istituzionale.

La vera partita è, dunque, la costruzione di un’area politica autonoma, sottraendosi alla polarizzazione imposta dai due poli. Naturale che stare fuori dal bipolarismo sia un percorso di guerra, ma arrivare sani e salvi con un proprio gruppo parlamentare, poi, è tutta discesa. La sfida è costruire la forza politica necessaria per non essere costretti a scegliere in anticipo il polo in cui stare.

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Biagio Marzo